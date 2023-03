Giornate Fai di Primavera, tunnel del bunker di Affi luogo più visitato in Italia

Due luoghi veronesi visitabili lo scorso fine settimana grazie alle Giornate Fai di Primavera sono stati tra i dieci più visti in tutto il Paese. L'iniziativa del Fondo per l'ambiente italiano (Fai) ha permesso a migliaia di persone di visitare il tunnel del bunker antiatomico di Affi, che è stato il luogo con più affluenza tra gli oltre 750 aperti in Italia grazie al Fai. E l'altro sito nella top 10 dello scorso weekend è stato Forte Wohlgemuth a Rivoli Veronese, settimo in tutta Italia.

I NUMERI NAZIONALI

Sono stati più di 550mila i partecipanti alla 31esima edizione delle Giornate Fai di Primavera. Rispetto all'edizione del 2022 c'è stato un aumento del +43% di visitatori.

L'evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano ha organizzato visite guidate in oltre 750 luoghi dislocati in 400 città. A guidare i visitatori sono stati 7.500 volontari della Fai, affiancati da 15mila apprendisti ciceroni, ovvero studenti delle scuole italiane formati per l’occasione.

Ed i numeri confermati dal Fai nazionali hanno indicato come luogo più visitato del weekend il tunnel del bunker di Affi, seguito da Villa Schifanoia a Firenze e dal Castello degli Schiavi a Fiumefreddo Sicilia. Quarto posto per Palazzo Clerici a Milano e quinto, a pari merito, per i Palazzi dei 7 Portoni a Fossacesia e per la sede Rai di Corso Sempione a Milano. Vengono poi, in sesta posizione, il Parco Villa Gregoriana di Tivoli e al settimo posto il Forte Wohlgemuth a Rivoli Veronese. All’ottavo la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti a Palermo, mentre in nona posizione si trova Palazzo Salerno a Napoli. Chiude la classifica nazionale dei 10 luoghi più visitati Villa Wolkonsky a Roma.

I NUMERI VERONESI E IL COMMENTO DEL COMUNE DI AFFI

Oltre al tunnel del bunker di Affi e a Forte Wohlgemuth di Rivoli, erano aperti al pubblico anche altri tre siti: il parco eolico sempre di Rivoli, le chiese di Sommacampagna e i tesori celtici di Villa Balladoro a Povegliano. In tutto, i visitatori nei cinque luoghi aperti dal Fai nel Veronesi sono stati quasi 10mila. E circa la metà (oltre 4.200) sono stati i partecipanti alle visite del tunnel di Affi. Ma tanti sono stati anche i cittadini che hanno dovuto rinunciare al tour nel tunnel «perché l'enorme affluenza ha fatto registrare il tutto esaurito già dalla tarda mattinata di sabato e dalle prime ore di domenica», si legge sulla pagina Facebook del Comune di Affi.

«Sapevamo che l'interesse intorno al bunker era altissimo, i numeri registrati sono però andati oltre ogni aspettativa - ha scritto ancora sul social network il comune veronese - Vogliamo fare tre ringraziamenti: in primis, grazie ai nostri concittadini che hanno subìto questa pacifica invasione senza lamentele ma cogliendo perfettamente il senso e l'opportunità offerte da due giornate simili. In secondo luogo, grazie al Fai e ai suoi volontari. Infine, grazie ai visitatori. Eravate tantissimi, avete fatto lunghe code, in alcuni casi non siete riusciti ad accedere al bunker ma tutto si è svolto in grandissima tranquillità. Non abbiamo trovato rifiuti abbandonati o cose fuori posto. Non c'è stata nessuna situazione sgradevole. Non abbiamo dato, cosa incredibile a dirsi, nemmeno una multa per divieto di sosta. Siete stati i visitatori più educati e pieni di senso civico che potessimo desiderare».