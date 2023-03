​Gli assessori di Verona Buffolo e Zivelonghi in trasferta a Milano per la Giornata delle vittime di mafia

Politici, amministratori, studenti, cittadini. Sono arrivati da tutta Italia ieri, martedì 21 marzo, a Milano per celebrare la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico per non dimenticare i 1.069 volti di chi è morto a causa della criminalità organizzata. Al corteo, aperto da don Luigi Ciotti, partito da corso Venezia e diretto in piazza Duomo con lo striscione con la scritta «È possibile», slogan della giornata, hanno aderito in rappresentanza del Comune di Verona anche gli assessori alla sicurezza Stefania Zivelonghi e alle politiche giovanili e memoria storica Jacopo Buffolo. Presenti inoltre anche i sindaci dei Comuni di Povegliano Roberta Tedeschi, di Fumane Daniele Zivelonghi e di Sant’Anna D’Alfaedo Raffaello Campostrini.

«Il ricordo delle vittime di mafia - ha dichiarato l’assessora Zivelonghi - è un atto doveroso non solo per la valenza storica dei fatti che richiama, ma soprattutto per il messaggio che comporta per il momento attuale e per il futuro delle nostre comunità. La lettura dei nomi di chi ha perso la vita per mano della mafia nella gremita piazza Duomo di Milano è un monito a restare vigili e a partecipare tutti al contrasto della criminalità, a tutela dell’economia sana e a tutela della democrazia. In questo l’amministrazione di Verona, presente in Avviso Pubblico, è a fianco di quanti si adoperano nella medesima direzione».

L’assessore Jacopo Buffolo, a sua vollta, ha quindi aggiunto: «Una manifestazione particolarmente sentita dai giovani che in migliaia hanno risposto oggi alla chiamata dei promotori della Giornata, le associazioni Libera e Avviso Pubblico, scendendo in piazza per rendere omaggio alle vittime innocenti di mafia. Una dimostrazione di quel nuovo impegno sociale contro le mafie in cui sono impegnati attivamente tanti ragazzi e ragazze, che vivono e nobilitano il proprio territorio ogni giorno. La criminalità organizzata - ha concluso Jacopo Buffolo - si vince attraverso le azioni concrete, come le tante nuove attività che sono oggi realizzate in quei beni confiscati alle mafie e ridate in uso alla collettività».