Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, i principali eventi in provincia di Verona

Sono 39 i Comuni veronesi che hanno collaborato con la commissione per le pari opportunità della Provincia di Verona nell'organizzazione degli eventi per la ricorrenza di sabato 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Eventi che nel capoluogo sono già iniziati e che fanno parte del ciclo di incontri sulla violenza di genere intitolato "Riguarda anche te". Ciclo che nei prossimi giorni continuerà con appuntamenti in programma il 27 novembre nell'auditorium delle scuole Pacinotti ed il 28 novembre al centro culturale di Montorio. E poi ancora mostre, spettacoli, presentazioni di libri e convegni si svolgeranno fino al 5 dicembre.

Ma anche nel resto della provincia si svolgeranno iniziative sia nella giornata di sabato che in altri giorni. Ad Angiari, il 25 novembre, alle 15 prenderà il via "Nemmeno con un fiore", una camminata non competitiva contro la violenza sulle donne che partirà da Piazza Del Rispetto.

Il 26 novembre, alle 17, al Teatro Corallo di Bardolino andrà in scena la Carmen di Bizet, opera che narra di un femminicidio.

Fino al 4 dicembre i Comuni di Belfiore (in municipio), Caldiero (in Piazza Marcolungo), Illasi (in Via Valverde), Colognola ai Colli (nella sala civica di Piazzale Trento) e Mezzane di Sotto (in municipio), ospiteranno la mostra diffusa di manifesti riportanti fatti di cronaca "Nero su bianco. La violenza invisibile delle parole".

Tre le iniziative a Bovolone: un incontro con la criminologa Roberta Bruzzone il 26 novembre alle 17.30 al palazzetto Le Muse, un’installazione sui temi della violenza di genere fino al 25 novembre in Piazzale Scipioni e, infine, il 3 dicembre alle 8,30, la "Corsa in Rosa", con partenza da Piazzale Mulino.

Anche il Comune di Bussolengo ha avviato un programma con diverse iniziative. Il 25 novembre la fontana di Piazza 26 Aprile verrà illuminata di rosso e, nella mattina dello stesso giorno, verranno deposti alcuni mazzi di fiori nelle panchine rosse del paese in ricordo delle donne vittime di violenza.

A Buttapietra, oggi alle 21 al Teatro Parrocchiale Don Malacchini, va in scena Malamore, spettacolo portato in scena da Estravagario Teatro per la regia di Tiziana Leso e Tiziana Totolo.

Comune, commissione provinciale pari opportunità, associazioni e scuole di Casaleone hanno organizzato nell’auditorium dell’istituto comprensivo per domenica 26 novembre alle 16 lo spettacolo teatrale e di danza dal titolo "Di coraggio… Vestiti".

Castel d’Azzano concentra gli eventi il 25 novembre: alle 10,30 al parco comunale "Le sorgenti del castello", l’inaugurazione della panchina rossa; alle 18 al cinema-teatro di Rizza, l’incontro con Domenico Grillo, autore del libro "La violenza sulle donne" e, alle 21, sempre al teatro di Rizza, lo spettacolo "L’amore che non è".

Castelnuovo, al convegno del 25 novembre in sala civica intitolato "Spegnere la violenza: parole di donne", affiancherà degli allestimenti con scarpe rosse in varie aree del paese e delle frazioni.

Cerea, invece, propone a Palazzo Bresciani, fino al 25 novembre, la mostra "Rispetto a tutto tondo" di Roberto Corso. E sempre a Palazzo Bresciani, oggi alle 20.30, si terrà il convegno "Educare fin da bambini gli adulti di domani".

A Dolcè, il 26 novembre alle 15, da Villa del Bene (dove sarà possibile visitare una mostra fotografica sullo stalking) partirà una fiaccolata contro la violenza sulle donne a cui parteciperanno diversi Comuni della Valpolicella.

Mercoledì 29 novembre alle 20,30 in Sala Consiliare a Fumane, si terrà l’incontro sul tema "Violenza offline e online".

Il Comune di Grezzana, il 25 novembre alle 20.45 al Teatro Valpantena, proporrà la performance di danza contro le violenze di genere dal titolo "L’abito appeso".

Oggi, Isola della Scala promuove in un duplice appuntamento l’incontro con Ornella Della Libera, autrice del libro "Crudo": il primo alle 11.30 al Teatro Capitan Bovo, il secondo alle 20.45 all’auditorium Santa Maria Maddalena. E sempre oggi, nel Parco Budenheim alle 16, verrà collocata la Panchina del Rispetto.

Nella biblioteca di Isola Rizza, fino al 25 novembre, c'è un'esposizione di libri che trattano il tema della violenza di genere.

A Legnago, fino al 2 dicembre, nella biblioteca Bellinato, sul tema della violenza di genere saranno disponibili libri destinati a giovani e giovanissimi. E, fino al 29 novembre, alla biblioteca Fioroni ci saranno testi per adulti.

Il 30 novembre alle 20.30, nella sala civica di Valgatara di Marano, si terrà l’incontro con Luisa Nadalini, autrice del libro "Il segreto di May".

Monteforte d’Alpone concentra gli appuntamenti nella serata di oggi, nel salone Ermolao Barbaro a Palazzo Vescovile: alle 20.30 ci sarà lo spettacolo "L’ultimo appuntamento", alle 21 un reading dal libro di Dacia Maraini "Isolina" e, alle 21,45, una testimonianza di violenza sulle donne.

A Mozzecane, questa sera al teatro San Giovanni Bosco alle 20.45 andrà in scena "Tutta colpa di Eva".

Martedì 5 dicembre, alle 19.30, a Villa Albertini a Negrar, è in programma una proiezione cinematografica sul tema della violenza di genere.

A Nogara, il 25 novembre alle 21, al teatro comunale, si terrà lo spettacolo "Libera di essere donna", sull’educazione all’amore. Inoltre, nel foyer del teatro stesso, oggi e domani, saranno esposte alcune opere di artisti sul tema.

A Oppeano, questa sera alle 20.30 all’auditorium Don Remo Castegini è in programma un convegno promosso dal Centro antiviolenza di Legnago.

Povegliano, al centro sociale di Via Fratelli Rosselli, propone per questa sera alle 20.45, letture dal libro "Beatrice Cenci". E domani alle 10 si terrà una cerimonia commemorativa delle vittime di violenza in Piazza IV Novembre.

Ronco all’Adige promuove per le 20.30 di oggi al palazzetto l'evento "Per non avere mai paura - corso di difesa personale". E domani mattina nell’area delle scuole alle 10.30 saranno inaugurati lo striscione Legnago Donna e la Cassetta Rossa.

Il Comune di San Bonifacio, il 25 novembre alle 10 al cinema teatro Centrale, propone "Vivere sotto il burqa", racconto di quattro donne fuggite da Kabul. Il 26, alle 17 in sala civica Barbarani, si terrà il reading "Donne, violenza e ingiustizia".

San Giovanni Lupatoto, invece, ha in programma nella Casa Comunale per le 11 del 25 novembre l'inaugurazione di "Le donne della Costituente", un corridoio dove verranno esposte le foto delle 21 donne elette nell’Assemblea Costituente.

A San Martino Buon Albergo, il 25 alle 20,45 nella chiesa di S. Pietro in Cattedra a Marcellise, si terrà un concerto corale in occasione della giornata per l’eliminazione delle violenze di genere.

Il 6 dicembre alle 20.30 nella sala civica di Sant’Anna d’Alfaedo è in programma un incontro sul tema "Da dove nasce e cos’è la violenza di genere".

Sona, invece, promuove per tutto il mese di novembre "A che pensi", evento virtuale per raccogliere fondi per associazioni che si occupano di sostegno alle donne vittime di violenza.

A Veronella, oggi alle 20,30 nella tensostruttura allestita in Via Marconi, ci sarà un’esibizione di danza. Sempre in Via Marconi, domani alla stessa ora è in programma una serata di poesie sul tema.

A Villafranca, il 25 novembre alle 15,30 in Piazza Villafranchetta, si terrà una performance artistica della scuola di danza Black diamond dance studio.

Tra i Comuni che hanno condiviso con la commissione provinciale i propri eventi, già tenuti nei giorni scorsi, anche Nogarole Rocca, San Pietro in Cariano, Villa Bartolomea e Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Inoltre, ieri la commissione ha proclamato i vincitori del concorso "2023, Anno della Cultura e del Rispetto". Gli elaborati premiati sono stati presentati dalle primarie Don Lorenzo Milani di Casaleone, San Giovanni Bosco di Sustinenza e San Lorenzo di Cavalcaselle. Gli studenti e le studentesse vincitori delle secondarie di primo grado, sono iscritti alle scuole di Oppeano, Casaleone e Bovolone.

Infine, la commissione provinciale si riunirà nella Loggia di Fra’ Giocondo, al Palazzo Scaligero di Verona, sabato 2 dicembre alle 10, per affrontare il tema delle parole e dei gesti che preludono a eventi di violenza, fino al femminicidio. All’incontro, dal titolo "Verba et quantum", aperto al pubblico, interverranno la psicologa Franca Consorte e l’avvocato Silvia Fiorio. A moderare il confronto, Beatrice Mantovani, assistente sociale.