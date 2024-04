Pm10 fuorilegge a Verona. «Benessere della Terra passa da qualità dell'aria»

«La cura e il benessere della Terra passano prima di tutto da una buona qualità dell’aria». È questo il messaggio che Legambiente ha lanciato oggi, 22 aprile, in occasione della 54esima Giornata Mondiale della Terra promossa dalle Nazioni Unite. L'associazione ambientalista ha portato in primo piano il tema dell'inquinamento atmosferico che soffoca sempre più le città italiane. E Verona è tra quelle più inquinate.

A dimostrarlo sono i dati del primo trimestre del 2024 sulla qualità dell’aria in città raccolti da Legambiente. Da gennaio a marzo 2024, sono già otto le città che fuorilegge per le polveri sottili. In un anno solare, infatti, viene concesso un tetto massimo di 35 giorni in cui è consentito superare il limite previsto per le Pm10 (50 microgrammi per metro cubo). Questa soglia di 35 giorni in un anno è stata superata da otto città in tre mesi. E Verona è la città con il maggior numero di sforamenti: 44 giorni in 91 giorni. Al secondo posto c'è Vicenza (41 superamenti), poi Padova (39), Frosinone (38) e infine Brescia, Cremona, Torino e Venezia (36). Sul limite c'è Treviso (35) e vicino ci sono Modena, Milano, Monza e Rovigo con 34 sforamenti.

I dati sulla qualità dell’aria sono stati diffusi oggi da Legambiente anche in vista dell’ultima riunione plenaria (22-25 aprile) in programma a Strasburgo per l’approvazione finale sulla revisione della direttiva europea sulla qualità dell’aria. Per l’associazione ambientalista è importante che l’Italia metta in campo interventi più concreti e promuova azioni sempre più sostenibili. Per questo in occasione della giornata mondiale della Terra, Legambiente ha spronato i cittadini ad essere sempre più attivi indicando tre aree di intervento dove possono davvero a fare la differenza: più mobilità sostenibile, verde urbano e scelte alimentari più attente e rispettose dell’ambiente. Tre pilastri che permettono tra l’altro di avere un’impronta più sostenibile e che possono contribuire ad un’aria più pulita e sana.

«La situazione dell’inquinamento atmosferico nei primi 91 giorni del nuovo anno - ha commentato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente - è davvero preoccupate. Serve un maggiore impegno e azioni concrete non più rimandabili, efficaci e ad ampio respiro, che vedano integrarsi politiche urbane, regionali e nazionali su temi trasversali legati ai principali settori emissivi come il traffico, l’agricoltura, il riscaldamento domestico e le industrie. Ma anche i cittadini possono concretamente fare il proprio dovere e dare il buon esempio, a cominciare da un cambio di abitudini che prevedano un minor utilizzo della macchina per tragitti brevi e facilmente percorribili a piedi o con la bicicletta o collegati dal trasporto pubblico; interventi per rendere più efficienti energeticamente le nostre case e scelte consapevoli sulla spesa alimentare che mirino ad una riduzione dei consumi di quei prodotti derivanti da allevamenti e agricoltura intensivi. Contestualmente serve anche aumentare la quantità di verde nelle nostre città, mettendo a dimora alberi, avendo cura degli spazi pubblici che devono diventare i polmoni delle nostre città per tornare a respirare aria pulita».