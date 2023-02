Un successo la prima Giornata della sostenibilità: domenica in Veronetta migliaia di persone e un quintale di gnocchi distribuiti

All’indomani della domenica ecologica che ieri ha visto protagonista il quartiere di Veronetta, il bilancio dell’iniziativa è più che positivo: «Le immagini parlano da sole. - affermano dal Comune - Il blocco del traffico veicolare ha trasformato Via XX Settembre in un lungo viale riservato al passeggio e alla socializzazione, con i cittadini che hanno potuto sperimentare un nuovo modo di vivere gli spazi urbani, partecipando alle numerose iniziative messe in campo per l’occasione da Comune, Università e associazioni del territorio».

Non è semplice quantificare le presenze, spiegano sempre da Palazzo Barbieri, visto che la maggior parte delle proposte erano libere o ad ingresso gratuito, come ad esempio le rappresentazioni teatrali all’aperto, i laboratori per bambini, le attività green come la piantumazione di bulbi o la raccolta dei rifiuti da terra. Il successo è però «certificato dalle iniziative con prenotazione». Ecco che le visite al Polo Santa Marta hanno «raddoppiato la capienza dei turni per non lasciare fiori nessuno, con gruppi di 100 persone anziché 50».

Grande affluenza anche ai giardini di Palazzo Migliarese e al cantiere di palazzo Bocca Trezza, dove è in corso l’intervento di restauro e riqualificazione del plesso che restituirà il plesso alla città. A dare letteralmente i numeri è stato il comitato del Carnevale "Simeon de l'Isolo", che nell’arco della giornata ha distribuito «un quintale di gnocchi, circa 4 mila porzioni», il che dà l’idea della quantità di persone e famiglie che sono transitate ieri nel quartiere.

«I cittadini apprezzano questo modo di vivere il quartiere, lo dimostra la grande affluenza registrata ieri e l’ampia partecipazione delle associazioni del territorio. - commenta l’assessore all’ambiente e alla mobilità Tommaso Ferrari - La sfida come amministrazione non è solo quella di sensibilizzare i veronesi sulla mobilità sostenibile, ma anche di promuovere l’importanza di riacquisire spazi urbani per una città più vivibile. Ogni quartiere è diverso dall’altro, ne valorizziamo le caratteristiche e potenzialità per coinvolgere cittadinanza e residenti di tutte le età, come si è visto nella giornata di ieri. La prossima domenica ecologica sarà il 12 marzo in Borgo Venezia, - ha ricordato l'assessore Ferrari - tutti i dettagli verranno comunicati attraverso il portale del Comune e il canale telegram. Si tratta di un programma molto nutrito, le giornata andranno avanti fino al 23 aprile».