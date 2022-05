Giornata mondiale senza tabacco, iniziative di prevenzione di Ulss, Aoui e farmacie

Il tabacco: una minaccia per il nostro ambiente. Questo lo slogan della campagna che, anche quest’anno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità promuoverà il 31 maggio per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto significativo che il consumo dei prodotti del tabacco ha sulla salute e sull'ambiente. E per aiutare i fumatori a liberarsi definitivamente dalla dipendenza da tabacco, l'Ulss 9 Scaligera ha attivato da anni diversi ambulatori che offrono percorsi individualizzati attraverso l'utilizzo di terapie farmacologiche, colloqui di sostegno psicologico e altri interventi di supporto.

In occasione del 31 maggio, gli operatori delle unità operative complesse sulle dipendenze di Verona (diretta dal dottor Camillo Smacchia) e di Bussolengo-Legnago (diretta dalla dottoressa Sabrina Migliozzi), in collaborazione con le unità di pneumologia di Legnago e di Bussolengo-Villafranca, organizzeranno alcune iniziative volte a informare e sensibilizzare i cittadini per prevenire il fumo e per aiutare a smettere.

Verrà distribuito a tutti i medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici specialisti ambulatoriali e a tutti gli operatori socio-sanitari un volantino informativo con i riferimenti degli ambulatori veronesi per il trattamento del tabagismo dell’Ulss 9. Il volantino è stato pubblicato sul sito aziendale e su www.smettintempo.it, il sito della Regione Veneto realizzato per aiutare i fumatori a smettere di fumare attraverso un programma di auto- aiuto. Verrà inoltre diffuso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado un video per promuovere la scelta di mantenersi liberi dal fumo e incentivare la cessazione. Il video verrà inoltre diffuso attraverso i canali social aziendali e nelle sedi dei distretti sanitari.

Nelle sedi del distretto di Via Poloni e Via del Capitel a Verona saranno allestiti dei punti informativi e di ascolto rivolti ai fumatori inviati dagli specialisti degli ambulatori. E attività di sensibilizzazione verranno svolte anche all’interno dei distretti e degli ospedali di Villafranca e Legnago.



(L'iniziativa di prevenzione al mercato di Bussolengo)

E sempre nell’ambito delle iniziative per la Giornata senza tabacco, gli educatori dell'unità di prevenzione del Serd di Bussolengo, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore "Marie Curie", hanno attivato un progetto per informare e sensibilizzare sugli effetti, i danni e la dipendenza dal fumo di tabacco.

Ragazzi, docenti, educatori, infermieri e medici delle unità dipendenze di Bussolengo e di pneumologia hanno partecipato giovedì scorso ad uno stand informativo allestito al mercato settimanale di Bussolengo. Gli studenti della classe 2aA, formati dall’educatrice professionale Claudia Colarusso, hanno avuto una parte attiva durante la giornata informativa, dopo essere stati preparati per fornire informazioni rispetto ai danni tabacco-correlati.

Allo stand sono state date anche informazioni utili sui servizi offerti dall'Ulss 9 Scaligera per la disassuefazione dal fumo, mettendo a disposizione numerosi opuscoli informativi.



(Vecchioni e Melchiori)

E contro il fumo si è creata anche una sinergia tra Federfarma Verona e la medicina delle dipendenze dell'Aoui di Verona. L’obiettivo è di far conoscere i numerosi percorsi terapeutici scientificamente provati e di facile accesso per guarire dalle dipendenze.

Nelle 257 farmacie aderenti a Federfarma Verona sono a disposizione circa 26mila opuscoli tecnico informativi che approfondiscono sotto tutti i punti di vista pericolose patologie come il tabagismo e la dipendenza da gioco d'azzardo.

L'opuscolo "Speciale fumo di sigaretta: tutto quello che è bene sapere" non affronta solo le gravi tematiche relative alla salute, ma spiega anche i meccanismi della dipendenza psicologica.

«La farmacia non è solo un polo sanitario diffuso, sempre aperto, al quale si può accedere in totale anonimato, ma è anche un punto di ascolto sensibile e preparato grazie alla continua formazione professionale del farmacista - ha spiegato Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona - Intercettare i bisogni della cittadinanza, anche quelli sommersi, da sempre rientra nella nostra mission e siamo certi che questa sinergia andrà a tutto vantaggio di quella fascia di cittadini che molto spesso non si rende nemmeno conto, se non troppo tardi, di essere caduta in un vortice dal quale non si riesce a risalire da soli».

«La Giornata mondiale senza tabacco serve a fare clamore, ma la lotta al fumo e a tutte le dipendenze deve essere portata avanti giorno per giorno con costanza e determinazione amplificando con tutti i mezzi la conoscenza dei rischi. Vogliamo far passare il messaggio che smettere di fumare o interrompere la spirale del gioco d’azzardo patologico si può - ha spiegato Silvia Melchiori della medicina delle dipendenze dell'Aoui - È però importante rivolgersi a centri medico ambulatoriali specialistici che, come nel nostro caso, offrono percorsi multidisciplinari di facile accesso per pazienti e familiari».

Per accedere gratuitamente al reparto di medicina delle dipendenze nell'ospedale di Borgo Roma basta essere in possesso dell’impegnativa del medico di medicina generale e chiedere appuntamento allo 045 8128291.