Oggi è la "Giornata di sensibilizzazione dell'udito"

L'1 aprile su tutto il territorio nazionale, si terrà la giornata di sensibilizzazione sull’udito, orientata alla prevenzione dei danni da rumore in età scolastica, promossa da SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale), da SIAF (Società Italiana di Audiologia e Foniatria) e da 23 Associazioni operanti sul territorio Nazionale, tra le quali figura l’Associazione Sordi “Antonio Provolo” – Onlus di Verona. Aderiscono altresì numerosi reparti ospedalieri ed universitari, di ambulatori territoriali e di strutture specialistiche private. Per tale iniziativa, sono stati richiesti l’alto patronato della presidenza della Repubblica, il patrocinio del ministero della Salute e della federazione fazionale dell’ordine dei medici e degli odontoiatri.

L’Avv. Davide Dalla Bernardina, referente dell’ Associazione Sordi “Antonio Provolo”, ricorda come l’allarme sordità lanciato dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) riguarda molti soggetti: «Sono infatti oltre 1,1 miliardi i giovani adulti a rischio; altro dato allarmante è che paesi più sviluppati il 40% dei ragazzi risulta esposto a livelli sonori potenzialmente dannosi in locali notturni, concerti od eventi sportivi: tali rilievi segnano un trend mondiale che vede un adolescente su 5 con problemi di udito ed un aumento di casi del 30% negli ultimi 15 anni. Già vivendo in città ad alto inquinamento acustico, pessime abitudini quali l’esposizione a livelli dannosi di rumore presso luoghi di intrattenimento nonché l’utilizzo frequente di cuffie auricolari per l’ascolto di musica ad alto volume comportano il serio pericolo di sviluppare una perdita uditiva. Se non corretti, questi comportamenti possono portare la presente generazione a manifestare deficit uditivi molto prima dei disturbi dovuti al naturale invecchiamento anche perché l’effettiva percezione di tali problematiche può presentarsi troppo tardi, quando il disturbo risulta già del tutto manifesto. Per questi motivi - continua l'avvocato - la prevenzione così come la corretta informazione risultano essenziali per contrastare l’insorgere latente dei problemi uditivi; inoltre il riconoscimento dei danni da rumore in età scolastica può evitare conseguenze che possono riflettersi sull’apprendimento e sul benessere complessivo degli alunni e degli studenti. A tutela dei giovani, si invitano le amministrazioni e le scuole a trattare prioritariamente il problema, organizzando periodiche iniziative dedicate alla cura dell’orecchio e dell’udito».