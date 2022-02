Il cuore d'oro dei veronesi per la Giornata di Raccolta del Farmaco: quasi 13 mila medicinali donati

Aiuteranno 20 mila bisognosi su tutto il territorio, assistiti dai 21 enti socio assistenziali a cui sono stati consegnati i 12.900 medicinali donati dai veronesi durante la Giornata di Raccolta del Farmaco 2022. Dall’8 al 14 febbraio, ben 154 farmacie hanno partecipato all’iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus in collaborazione con Federfarma e Assofarm, che ha visto i veronesi donare medicinali per un valore di 105 mila euro, un terzo dei farmaci raccolti in tutto il Veneto.

Le realtà che offrono medicine agli indigenti risentono ancora della crisi economica innescata dalla pandemia. Nel 2021, in tutta Italia, 597.560 persone povere non hanno potuto acquistare i medicinali: si tratta di 163.387 persone in più rispetto alle 434.173 del 2020, con un incremento del 37,63% di individui in povertà sanitaria.

In Veneto sono state coinvolte complessivamente 501 farmacie, che hanno portato alla raccolta di 38 mila prodotti, per un valore di 300 mila euro, destinati a 110 enti socio assistenziali del territorio. In tutta Italia hanno aderito 4.889 farmacie e sono stati coinvolti oltre 17 mila farmacisti, mentre i titolari dei punti sanitari hanno donato oltre 700 mila euro.

Alla cerimonia di consegna dei farmaci, che si è svolta martedì in piazza Bra, era presente il sindaco Federico Sboarina insieme a Matteo Vanzan coordinatore per il Veneto del Banco Farmaceutico onlus ed Elena Vecchioni presidente di Federfarma Verona. Così come i rappresentanti degli enti che hanno collaborato alla realizzazione della Giornata, tra cui il presidente Agec Maurizio Ascione Ciccarelli.

A ricevere i farmaci don Matteo Simonelli della Caritas Unità Pastorale San Martino Buon Albergo e Paolo Costa volontario Medici per la Pace ODV (in rappresentanza di tutti gli enti beneficiari).

«Un enorme ringraziamento ai veronesi, che ancora una volta hanno dimostrato la loro grande generosità – dichiara Sboarina –. Nonostante le difficoltà economico-sociali del momento, collegate a pandemia e rincaro bollette, a Verona è stato raccolto un terzo di tutti i medicinali donati in Veneto. Non si può che essere orgogliosi di una città che, ogni anno, riesce ad ottenere risultati positivi a favore di questa iniziati. Purtroppo anche a causa dell’emergenza economica che stiamo vivendo, sempre più famiglie sono in difficoltà e non riescono a comprare nemmeno i beni essenziali, come i farmaci. Un sentito ringraziamento, quindi, a quanti hanno aderito alla Giornata, donando anche un piccolo prodotto, tutte le farmacie che hanno reso possibile la raccolta e i volontari per il grande impegno».

«La giornata di raccolta del farmaco non finisce mai di stupire in positivo. Anche quest'anno nonostante la pandemia siamo riusciti ad organizzare e portare a termine l'iniziativa grazie a un grande lavoro di squadra che, fino a qualche settimana fa, era impensabile a causa delle restrizioni sanitarie imposte dal Covid – spiega Vanzan –. Grazie di cuore a tutti e per primi ai cittadini, molti dei quali pensionati, che sono entrati in farmacia appositamente per partecipare alla raccolta e poter essere vicini in maniera tangibile a chi soffre. Verona è la quinta città d’Italia in termini di adesione delle farmacie».

«Sono fiera delle farmacie veronesi che con i loro collaboratori hanno partecipato a questo grande gesto di carità insieme ai volontari, in particolar modo gli Alpini, che hanno invitato la popolazione a donare – dice Vecchioni –. Tra vaccinazioni e tamponi la settimana di Raccolta del farmaco è stata particolarmente impegnativa per le farmacie, ma come sempre ne è valsa la pena visto il risultato ottenuto e la partecipazione sincera di ogni singolo cittadino».

«Siamo entusiasti della risposta avuta dai nostri concittadini – sottolinea Ascione Ciccarelli – come risulta dai numeri delle donazioni fatte nelle farmacie Agec. Ed è la conferma del ruolo sociale svolto dal presidio delle farmacie veronesi, uno dei punti di forza del nostro welfare municipale».

A livello nazionale i cittadini hanno donato 485 mila confezioni di medicinali, pari a un valore superiore a 3,8 milioni di euro. Questi farmaci aiuteranno 600 mila persone povere di cui si prendono cura 1.807 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Tali realtà hanno espresso a Banco Farmaceutico un fabbisogno pari a 1.007.056 confezioni di farmaci che, grazie alla raccolta, sarà coperto al 48%.

La GRF si è svolta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica,con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute,Egualia – Industrie Farmaci Accessibili e BFResearch. La GRF è stata realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA Farmaceutici e Teva Italia e al sostegno di EG Stada Group,DOC Generici, DHL Supply Chain,Bausch&Lomb, Unico - La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.e Gruppo Comifar. La Raccolta è stata supportata da Rai per il Sociale,Mediafriends, La7, Sky per il sociale,e Pubblicità Progresso.