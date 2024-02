Partita raccolta del farmaco contro la povertà sanitaria di oltre 20mila veronesi

È stata inaugurata ieri, 6 febbraio, a Verona la 24esima Giornata di Raccolta del Farmaco a cura della Fondazione Banco Farmaceutico che si svolge in 167 farmacie di tutta la provincia e proseguirà fino al 12 febbraio.

L'elenco completo delle farmacie veronesi aderenti è sul sito di Banco Farmaceutico. Ed ogni farmacia versa anche un contributo economico che permette l’organizzazione dell'evento nazionale. Evento che invita ad acquistare farmaci da automedicazione da donare ai bisognosi della provincia scaligera assistiti attraverso 26 enti caritativi del territorio. «Chiediamo come sempre l’aiuto e la generosità dei cittadini veronesi per dare corpo alla solidarietà - è stato l'invito di Matteo Vanzan delegato provinciale di Banco Farmaceutico - Grazie alla donazione di ogni cittadino aiuteremo tutti insieme oltre 20mila persone in stato di povertà sanitaria della nostra provincia».

Oltre 600 i volontari, tra cui gli alpini, che sono presenti nelle farmacie veronesi per illustrare ai cittadini la finalità della raccolta socio-sanitaria a cui aderiscono le farmacie di Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite. «Le farmacie affrontano con grande impegno questa settimana che vede una corale partecipazione professionale e umana - ha dichiarato Elena Vecchioni presidente Federfarma Verona - I farmacisti sono inoltre attivi, insieme ai volontari, nell’opera di informazione rivolta alla comunità affinché comprenda quanto sia importante per chi non ha nulla ricevere anche una semplice confezione di antipiretico».

«Ascoltare i reali bisogni del territorio rientra nei miei compiti professionali e istituzionali, per questo motivo partecipo con forte convinzione - ha sottolineato il questore di Verona Roberto Massucci - E mi complimento con le farmacie che intercettano le esigenze della cittadinanza e si attivano per il bene di chi si trova in difficoltà. La povertà, compresa quella sanitaria, è purtroppo una cruda realtà dei nostri giorni». Oltre al questore di Verona, all'inaugurazione della giornata erano presenti Matteo Vanzan ed Elena Vecchioni, oltre al vicepresidente Provincia di Verona David Di Michele, al presidente dell’Ordine dei farmacisti di Verona e della Consulta Regionale Federico Realdon, al presidente dell'associazione Farmacisti Volontari in Protezione Civile di Verona Paolo Pomari e poi ancora Francesco Zavarise dell’Ana e Raimondo Dilara con Riccardo Bonato, rispettivamente presidente e consigliere della quinta circoscrizione di Verona.