Salute e soccorso, in Piazza San Zeno la Giornata dell'Ordine di Malta

Domani, 14 ottobre, torna la Giornata dell'Ordine di Malta. L'ordine ospedaliero presenterà le tante attività svolte per aiutare chi è in stato di necessità, con l'obiettivo anche di ingaggiare nuovi volontari. L'edizione di quest’anno è la quarta e vedrà coinvolti Paesi come Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Filippine, Albania, Austria, Lussemburgo e Panama, oltre a 34 piazze italiane, tra cui Piazza San Zeno a Verona, dove la giornata comincerà alle 9 e si concluderà alle 19.

Durante l'evento, l'Ordine di Malta si presenterà alla città illustrando i diversi progetti, le attività e le iniziative messi in atto negli anni, a livello locale, nazionale ed internazionale, a sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione come gli ammalati, i disabili, i poveri, gli sfollati a causa di calamità naturali, i profughi di guerra, ma anche i senza tetto, gli emarginati, i bisognosi e le persone che vivono in condizione di fragilità.

L’evento è stato presentato ieri nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri, a Verona. Sono intervenuti il consigliere comunale Pietro Trincanato e, per l’Ordine di Malta, il delegato di Verona Saverio Adilardi, il capogruppo a Verona del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta) Antonio Giovinazzi, per il corpo militare il tenente Enrico Tinazzi, il consigliere Paolo Ambrosi de Vinelli e il tesoriere Mauro Calisto.

«Teniamo a dare risalto a questa giornata - ha detto il consigliere Pietro Trincanato - perché sappiamo bene qual è il supporto che l’Ordine di Malta per le comunità, un’attività volontaria davvero preziosa per coadiuvare soprattutto le fasce più deboli della popolazione».

«L’Ordine è composto da circa 100mila volontari, metà dei quali professionisti - ha spiegato Saverio Adilardi - Sabato ci troveremo in piazza per far conoscere i progetti in atto e quelli futuri, e anche reclutare nuovi volontari».