Giornata nazionale degli alpini, Zaia: «Sacrosanta». Ma polemiche sulla data

Tanti se ne sono accorti in ritardo, alcuni hanno fatto mea culpa, altri hanno espresso «sconcerto e riprovazione», ma per il momento nulla sarà modificato e così dal prossimo 26 gennaio l'Italia comincerà a festeggiare la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini.

Ad istituire questa giornata è stato il Parlamento con votazioni favorevoli alla Camera e al Senato. Nessun deputato o senatore ha espresso parere contrario, al massimo qualche astensione. Poche, però. Gli astenuti si contano infatti sulle dita delle mani. E così, dal 5 aprile scorso, il nostro Paese ha una giornata tutta dedicata agli alpini. Una novità esaltata dal presidente della Regione Luca Zaia: «Per il Veneto, il 26 gennaio sarà per sempre una giornata storica. Siamo la patria degli alpini, fanno parte della nostra cultura, della nostra storia, della nostra società, storica e presente. Dico spesso che se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Lo diremo con il cuore pieno di gratitudine anche ogni 26 gennaio. In guerra in difesa della libertà, in pace in aiuto alla gente in difficoltà per eventi calamitosi, una penna nera è stata sempre la prima a svettare e l’ultima ad arretrare. I caduti della guerra, sulle trincee della Marmolada o del Lagazuoi, ci hanno tramandato esempi fulgidi di eroismo e di attaccamento alla libertà. In tempo di pace non c’è stata una sola situazione di pericolo e difficoltà per la gente, terremoti, alluvioni, crisi di ogni genere, nella quale un gruppo di alpini non sia stato il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Non amarli è impossibile, onorarli come meritano, anche con una decisione istituzionale, è sacrosanto».

Ed in effetti nessuno ha avuto nulla da eccepire sull'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini. Il dettaglio che ha fatto sorgere una tardiva polemica è la data: 26 gennaio. Un giorno scelto per «conservare la memoria dell'eroismo dimostrato dal Corpo d’armata alpino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda guerra mondiale». In quella battaglia, infatti, molti alpini si sacrificarono contro i meglio equipaggiati soldati dell'Armata Rossa per forzarne il blocco e permettere al resto delle armate italiane e tedesche di ritirarsi.

Se il contesto rimanesse ristretto alla battaglia di Nikolajewka, il senso dell'istituzione proprio in quella data sarebbe comprensibile. Ampliando però il contesto, alcuni storici hanno sottolineato l'inopportunità del 26 gennaio. La battaglia di Nikolajewka è stata infatti combattuta nella campagna militare italiana in Russia. Una campagna disastrosa, tanto che il movimento politico Sanca Veneta si è chiesto cosa ci fosse da festeggiare. «Lo stato adopera con orgoglio la retorica del sacrificio per la patria, con l'obiettivo di riscrivere in chiave propagandistica la storia di una folle invasione, un gioco al massacro dettato da un regime disumano - ha commentato il movimento veneto - Migliaia di giovani provenienti da ogni parte d'Italia, molti dei quali veneti, furono abbandonati alla morte in una spedizione insensata, senza mezzi e senza obiettivi. La data di Nikolajewka dovrebbe segnare un lutto nazionale, una nostra giornata della memoria che serva affinché uno stato canaglia non possa mai più chiedere così facilmente la vita dei suoi cittadini per i suoi capricci. Ci adopereremo affinché il 26 gennaio il cordoglio per gli alpini morti sul Don sia sempre ispirazione di un'azione antifascista e antimilitarista».

Ed anche le associazioni dei deportati (Aned) e dei perseguitati politici antifascisti (Anppia) hanno giudicato contradditorio il fatto di celebrare l'interesse nazionale ricordando una battaglia combattuta in una guerra in cui gli italiani erano stati inviati dal regime fascista ad invadere la Russia insieme alla Germania nazista. Quella stessa Germania nazista che è stata artefice della Shoah, che ogni anno si ricorda nel Giorno della Memoria il 27 gennaio. Quindi dal prossimo anno gli italiani festeggeranno chi ha combattuto al fianco dei nazisti ed il giorno successivo chi è stato sterminato sempre dai nazisti.

E, infine, non è sfuggita neanche l'amara coincidenza dell'attualità. Il Parlamento che ha votato per ricordare la battaglia di Nikolajewka, combattuta nell'ambito di una guerra di invasione della Russia, è lo stesso che ha condannato l'attuale invasione russa dell'Ucraina.

Di fronte a queste obiezioni anche alcuni parlamentari hanno ammesso che forse sarebbe stato meglio scegliere una data diversa. Ammissione espressa anche da alcune sezioni dell'Ana (Associazione nazionale alpini). Per evitare ogni tipo di polemica, sarebbe bastato istituire la giornata il 15 ottobre, giorno di fondazione delle truppe alpine. Ma pare che attualmente non ci sia la volontà di rimettere mano al provvedimento per modificarne la data. E quindi per il momento la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini rimane il 26 gennaio, anche se per tutti non sarà la stessa giornata.