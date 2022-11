Giornata Nazionale degli Alberi alla stazione Nato: piantati ulivi e noccioli

Oggi è il 21 novembre, Giornata Nazionale degli Alberi. Una ricorrenza che è stata celebrata anche a Bosco Chiesanuova, nella frazione di Lughezzano, dove ha sede la stazione di terra per comunicazioni satellitari della Nci, un'agenzia della Nato. Il comandante della base Christian Bisson e il personale dell'Aeronautica Militare Italiana hanno infatti organizzato la seconda edizione del Tree Planting Day insieme agli studenti, ai docenti e al dirigente dell'Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova Alessio Perpolli. Durante la giornata sono stati piantati degli alberi, alla presenza dei partner del territorio e dei sindaci di Bosco Chiesanuova Claudio Melotti e di Grezzana Arturo Alberti.

Il Tree Planting Day riprende l'attività di piantumazione del 2017 di circa 300 piante ed alberi. A cinque anni di distanza un vasto appezzamento ad ovest della stazione veronese viene coperto da ulivi e noccioli, grazie alla collaborazione con Redoro e Apicoltura dell’Orso.

Nella mattinata di oggi, le classi quinte delle scuole primarie di Bosco Chiesanuova e Corbiolo hanno potuto scoprire i segreti della vita delle api da speciali arnie "didattiche". È stato l'apicoltore Riccardo Poli di Apicoltura dell'Orso a mostrare la vita di comunità delle api. Inoltre, dalla scorsa primavera, Poli ha impiantato una decina di arnie nel sedime iniziando una collaborazione con il personale militare per popolare di specie arboree nettarifere e insetti impollinatori la base di Lughezzano con un progetto denominato CooBEEration.

La giornata è poi proseguita con il momento istituzionale in cui è stata completata la piantumazione con gli ulivi forniti dal presidente di Redoro Daniele Salvagno, alla presenza dei sindaci Melotti e Alberti, dei docenti coach della squadra Mycollego Emanuele Miliani e Flavia Bonomi e di Giorgia Bissoli, presidente di Verona Fablab.

Una giornata che è stata il frutto di un accurato lavoro di preparazione e predisposizione ed ha richiesto un preventivo studio di fattibilità. Attraverso questo studio sono stati individuati l'area più idonea per essere piantumata, la composizione e la struttura del terreno, l'esposizione, ma anche la zona idonea per non interferire anche in futuro con l’attività dell’ente. Il sergente maggiore Luigi Antonaci ha condotto lo studio e sovrinteso alle varie fasi, insieme ad un team interno, come la preparazione del terreno per la messa a dimora e l’impianto idrico necessario, realizzato insieme alla ditta Cressoni di Volta Mantovana.

Anche la scelta delle tipologie di piante di ulivo, delle specie Leccio del corno e Grignano, sono state individuate dallo staff tecnico di Redoro, scegliendo quelle particolarmente resistenti e idonee per la media altitudine. L'uliveto, una volta terminata la piantumazione verrà dedicato all'ex ingegnere Nato Dennis Salerno, in servizio fino a pochi anni fa nella stazione di Lughezzano e recentemente scomparso.

Altre specie arboree nettarifere, fra cui i noccioli, sono state fornite da Riccardo Poli e creeranno riparo e nutrimento alle api degli alveari.

«Ripensare al luogo di lavoro come un ambiente confortevole e integrato con il territorio» è stato l’intento che il comandante Bisson ha voluto perseguire anche con questo evento pianificato e coordinato dal luogotenente Luca Campanile, coinvolgendo il personale in un ampio e duraturo progetto etico. Piantare alberi e dare ospitalità alle api serve così a coinvolgere esponenti del territorio su tematiche legate alla sostenibilità e all'innovazione, attraverso azioni di responsabilità sociale d'impresa.

Anche Infermentum ha voluto sostenere questo evento offrendo agli studenti e agli ospiti una merenda.