Gran Guardia illuminata di viola per la Giornata dedicata ai bimbi nati prematuri

Quando è nato a Padova, nel 2006, Tommaso pesava 720 grammi, era un "bambino piuma". Uno di quelli che sta nel palmo della mano del personale che nelle terapie intensive neonatali (Tin) del Veneto si prende cura dei neonati che vengono alla luce prima della trentaduesima settimana. Ora Tommaso è un atleta ed è un testimonial naturale della Giornata dedicata alla prematurità che si celebra domani, 17 novembre.

Nel 2020 in Veneto i bimbi "very preterm" (nati prima della 32esima settimana di gestazione) sono stati 362. Un trend in discesa se si calcola che dal 2014 al 2017 superavano i 500 e che nel 2018-2019 erano oltre 400.

«È un dato che riflette l’attenzione che la Regione Veneto pone nel momento della nascita - ha spiegato l'assessore alla sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin - Investire nella maternità è guardare al futuro. Il percorso della gestazione viene oggi vissuto con attenzione e con una presa in carico molto attenta della donna. Questo per consentire che la gravidanza si possa concludere a termine. Come abbiamo posto attenzione alla creazione delle terapie intensive neonatali che accolgo i bambini pretermine. In Veneto ci sono 4 centri (Padova, Verona, Vicenza e Treviso) dove sono centralizzati i parti a rischio per patologia materna o fetale. Esiste inoltre una rete di trentaquattro centri nascita, alcuni dei quali in grado di gestire il neonato nato tra le 34 e le 36 settimane di gestazione e con patologia minore».

La percentuale di questi bambini nati in punti nascita sprovvisti di Tin risulta in Veneto inferiore al 10%, proporzione d'altro canto ineliminabile, che evidenzia un'ottima concentrazione dei parti pretermine in strutture idonee e conferma l'eccellente performance della rete regionale veneta. La percentuale di sopravvivenza dei nati estremamente pretermine (<=28 settimane SG) supera l'80%, mentre quella dei "very preterm" (<=32) si attesta al 90%.



(Sindaco Sboarina, assessore Maellare e consigliera Bocchi insieme all'Unità mobile di trasporto neonatale di Croce Bianca Pav Onlus)

Anche Verona aderirà alla Giornata mondiale della prematurità, con la Gran Guardia che si è illuminata di viola.

L'iniziativa, promossa dalla Società Italiana di Neonatologia, è stata realizzata grazie al contributo di Agsm Lighting. L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza sulle sfide che la nascita pretermine pone per i neonati e per le loro famiglie. I bimbi prematuri vengono al mondo prima della 37esima settimana di gestazione e rappresentano una grande sfida per la neonatologia e per la società. Un bambino su 10 nasce prima del termine ed uno su 100 viene alla luce prima dei 7 mesi di gravidanza. Una realtà che tocca tante famiglie, anche a Verona.

«Un problema poco conosciuto, ma che colpisce un neonato su 10 - ha sottolineato l'assessore ai servizi sociali Daniela Maellare - è importante quindi che se ne parli e che le famiglie sappiano di non essere sole. I genitori che affrontano questo percorso devono essere sostenuti ed aiutati, giorno dopo giorno, in quella che è una lotta per la conquista della vita».

«L’accensione di viola di un monumento della città è un simbolo di speranza - ha aggiunto la consigliera Laura Bocchi - per tutte quelle famiglie che lottano ogni giorno assieme ai loro piccoli guerrieri. La Giornata mondiale della prematurità ricorda le madri e i padri che vivono questo percorso di sofferenza inaspettato, e soprattutto i bambini che iniziano la loro vita lottando per un posto nel mondo».

Alla Giornata partecipa anche il Comune di Castelnuovo del Garda dove a illuminarsi di viola sarà il municipio.