Giornata dell'Osteoporosi, visite ed eventi agli ospedali di Verona, Legnago e Villafranca

In occasione della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi, che sarà il 20 ottobre, L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Ulss 9 Scaligera aderiscono alla settima edizione dell’(H)-Open Day dedicato alla salute delle ossa con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce.

Da oggi, 6 ottobre, sul sito www.bollinirosa.it saranno consultabili i servizi offerti dagli ospedali con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Le oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile tra cui visite endocrinologiche, reumatologiche, counseling psicologico, esami e prelievi, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo. Da questo link, è possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.

In particolare, dell'Ulss 9 Scaligera hanno aderito gli ospedali Magalini di Villafranca e Mater Salutis di Legnago che offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile. Al Mater Salutis di Legnago, nella Sala Campedelli della palazzina direzionale, è in programma il 20 ottobre, dalle 15.30 alle ore 17, la conferenza "Io curo la mia osteoporosi": il dottor Romildo Gasparini della geriatria del Mater Salutis tratterà della storia dell'invecchiamento osseo. Per la conferenza non è necessaria prenotazione. Al Magalini di Villafranca, invece, il 20 ottobre dalle 15 alle 17 sono previste visite reumatologiche gratuite nell'ambulatorio 11, al secondo piano del blocco B. Prenotazione obbligatoria, telefonando dalle 12 alle 13, da lunedì 17 a mercoledì 19 ottobre, al numero 045-6338143.

L'osteoporosi consiste in una condizione silente e asintomatica di deterioramento dell’architettura ossea e di riduzione della massa minerale, con conseguente aumento della fragilità dell’osso e maggior rischio di fratture spontanee o a seguito di traumi di minima entità.

In Italia, stando ai dati del Report 2021 "The Scorecard for Osteoporosis in Europe" (Scope) dell'International Osteoporosis Foundation, si stima che siano 4.359.000 le persone colpite da osteoporosi di cui il 79,8 per cento sono donne. Nello specifico, il 23,4 per cento delle donne e il 6,9 per cento degli uomini con più di 50 anni hanno questa patologia.