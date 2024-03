Municipi e monumenti veronesi tinti d'azzurro per la Giornata Mondiale dell'Acqua

Venerdì scorso, 22 marzo, si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell’Acqua. E il tema portante di questa edizione è stato "Water for Peace" (Acqua per la Pace).

Anche la città e la provincia di Verona hanno partecipato all’evento, grazie all’iniziativa di Acque Veronesi e Ags intitolata "La Città si tinge d’Azzurro". Numerose amministrazioni comunali, accogliendo la proposta delle due società che gestiscono il servizio idrico in tutta la provincia scaligera, hanno deciso all'imbrunire di illuminare di azzurro i municipi, le principali piazze e i monumenti. Un gesto simbolico, dal forte impatto visivo, per invitare la collettività a riflettere sulle crisi idriche e igienico-sanitarie diffuse nel mondo, portando l’attenzione sul quel 40% di popolazione globale che ancora soffre per la scarsità di acqua e degli oltre due miliardi di persone che ancora non hanno accesso ai servizi igienici di base.

L’iniziativa ha avuto come partnership istituzionali anche la Provincia di Verona e Ato (Consiglio di Bacino Veronese).

«Ringrazio i numerosi sindaci che hanno aderito alla nostra proposta, dimostrando attenzione e sensibilità nei confronti di queste tematiche sempre più sentite e di interesse sia per l’opinione pubblica, sia per gli amministratori - ha commentato il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli - Un problema, quello della crisi idrica mondiale lanciato dal tema di quest’anno "Water for Peace", che va affrontato con la massima attenzione, attuando una serie di misure e protocolli che, come Acque Veronesi, stiamo già mettendo in atto da diversi anni: dall’innovazione tecnologica delle nostre infrastrutture, alla ricerca di importanti investimenti economici. Pensiamo al Pnrr, al riammodernamento delle condotte idriche, alla riduzione delle perdite idriche, alla collaborazione con tutti gli organismi istituzionali, dalle amministrazioni comunali fino agli enti governativi nazionali. La risorsa acqua è un bene sempre più indispensabile, da tutelare e preservare, oggi ancora più del passato».

Tra i vari Comuni che hanno aderito a "La Città si tinge d’Azzurro": Verona, Villafranca di Verona, Soave, Bussolengo, Boschi Sant’Anna, Cologna Veneta, Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, Ronco all’Adige, Sona, Colognola ai Colli, Peschiera, San Zeno di Montagna e Bardolino.