Tra sub e operatori, in 150 si danno appuntamento a Garda per ripulire il lago

Sono 150, tra sub e operatori di terra, i partecipanti alla Giornata Ecologica “Lago Pulito – Alberto Tomei” di Garda. La quinta edizione dell’evento, dedicata al presidente di Azienda Gardesana Servizi scomparso nel dicembre 2017, è in programma domenica 7 novembre nelle acque del lago antistanti il paese.

«Il ricordo di Alberto Tomei – sottolinea il presidente di AGS Angelo Cresco – è vivo in tutti noi. La giornata ecologica a lui dedicata non fa altro che ribadire il suo costante impegno a favore del nostro lago e della sua tutela. Alberto si impegnava in prima persona per prendersi cura di questo territorio che tanto amava, al punto che, in alcune occasioni, si immergeva personalmente per contribuire alla pulizia del lago. Vogliamo continuare a ricordarlo per il suo impegno e, per questo, ringrazio il Comune di Garda che ha organizzato la Giornata Ecologica, tutti i volontari e i sub che parteciperanno a questo evento che porta il suo nome».

“Lago Pulito” prenderà il via alle 8 di mattina, davanti il municipio di Garda, dove sarà allestito il campo base, per la riunione tecnica. Dopo di che, i sub partecipanti si divideranno in squadre per scandagliare lo spazio di costa compreso tra gli 8 e i 12 metri dalla riva. I sub potranno contare sull’assistenza di barche d’appoggio e sulla disponibilità di Serit per il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti. Le operazioni di pulizia si concluderanno verso mezzogiorno.

La Giornata Ecologica “Garda Si Cura dell’Ambiente” è organizzata dal Comune di Garda, dalla Protezione Ambientale e Civile, dalla Pro Loco, da Passione Sub, con il supporto di associazioni del territorio, di Azienda Gardesana Servizi e della Croce Bianca che assicurerà la propria assistenza e la collaborazione dell’associazione Plastic Free.

«Grazie all’ingente numero di partecipanti, con sub provenienti anche da Mantova e Adria, – dice Sacha Allevato, assessore all’Ecologia di Garda – questa giornata ecologica rappresenta la più importante operazione di pulizia del lago realizzata. Ringrazio tutte le associazioni del territorio per l’importante collaborazione messa in atto e auspico che questo appuntamento sia utile non solo per portare a termine la pulizia delle nostre sponde, ma soprattutto per sensibilizzare i cittadini e i turisti ad assumere comportamenti corretti per la tutela del Garda».