Per l'8 marzo momenti di riflessione e atti simbolici verso la parità di genere

Non una festa, ma l'occasione per riflettere su un percorso di parità che ancora non può dirsi compiuto. Oggi è l'8 marzo, Giornata internazionale della donna. Un momento in cui dibatte a livello mondiale sul ruolo del genere femminile, su quanto è stato fatto per raggiungere un'effettiva parità di genere tra uomini e donne e soprattutto su quanto ancora c'è da fare.

«Mai come oggi, la donna è al centro della vita sociale e politica del nostro Paese, dove per la prima volta celebriamo l’8 marzo con una premier donna - è stato il commento dell'assessore regionale alle pari opportunità Elena Donazzan - Ciò dimostra che molto si è fatto e si sta facendo per puntare ad una crescita del ruolo di tutto l’universo femminile nella vita di tutti i giorni. E la vera partita oggi è quella della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Lo scorso anno in Veneto abbiamo registrato un dato positivo: sono stati guadagnati 16.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, con una crescita del 13% rispetto all’anno precedente e del 10% rispetto al 2019. Questo è un segnale positivo da cui dobbiamo partire. Occupazione stabile per una donna significa possibilità di investire sul proprio futuro. Speriamo che questa tendenza prosegua, puntando anche a migliorare la situazione per quanto riguarda la diseguaglianza salariale e la natalità. Siamo fermamente convinti che offrendo occupazione di qualità e servizi all’altezza, il numero delle famiglie con figli non potrà che crescere».

Fare in modo che le donne non siano costrette a scegliere tra famiglia e carriera, ma impegnarsi per conciliare i tempi di queste due sfere importanti. Questo è uno dei punti su cui si è soffermata l'assessore Donazzan, ma non è l'unico tema d'interesse in questo 8 marzo veronese. Violenza di genere e femminicidi sono due problemi correlati che riguardano la sicurezza delle donne. Problemi su cui la Polizia di Stato continua la sua opera di sensibilizzazione con la campagna "Questo non è amore". «Non è sufficiente agire solo quando il reato è consumato, ma è necessario intervenire prima, attraverso un'incisiva opera di informazione e supporto - hanno fatto sapere dalla Questura di Verona - L’obiettivo è quello di superare stereotipi e pregiudizi per l’affermazione di una nuova cultura di genere. E aiutare le vittime a vincere la paura, rompendo lo stato di isolamento e vergogna in cui spesso versano».

E la rinnovata consapevolezza sulla centralità di questo tema ha spinto anche quest’anno la Questura di Verona ad allestire una postazione di contatto dove operatori di polizia forniranno alla cittadinanza ogni utile informazione sul fenomeno e sugli strumenti di tutela a disposizione delle donne. Postazione che oggi è stata allestita in Piazza Bra e che distribuisce omaggi floreali, materiale informativo e brochure dedicate alla campagna di sensibilizzazione.

Inoltre, sempre in occasione della Giornata internazionale della donna, la Scuola allievi agenti di Peschiera del Garda ha invitato, le mamme e i bambini ospiti della Casa di Protezione della Giovane di Verona. Il gruppo dalla casa protetta, con un pullman della polizia, ha raggiunto la scuola ed ha ricevuto mazzi di mimose per le donne e regali per i bambini. «In questo giorno così particolare e importante è giusto mostrare a queste donne, che più di chiunque altro sanno cosa sia la violenza, che la Polizia di Stato c’è sempre: quando si tratta di ricevere denunce e intervenire, quando si tratta di fornire loro informazioni sull’accoglienza grazie a realtà meravigliose la Casa di Protezione della Giovane, quando si tratta di educare, informare e prevenire, andando nelle scuole e anche quando si tratta semplicemente di offrire sorrisi e una giornata diversa dal solito», ha commentato il direttore della scuola Gianpaolo Trevisi.

Dalla Polizia, dunque, atti concreti e gesti simbolici. Come simbolica è anche l'iniziativa del personale della Navigazione Laghi che sui mezzi del Lago di Garda indossa oggi un capo o un accessorio giallo per richiamare il colore della mimosa. E simbolica è anche la manifestazione organizzata dalle giuriste di Aiaf Veneto (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori). L'associazione ha sottolineato alcune delle discriminazioni che ancora oggi subiscono le donne nel mondo: stipendi più bassi, demansionamenti, diritti negati in sanità e nell'assistenza al parto, mutilazioni genitali, matrimoni negati e matrimoni forzati. Sono solo alcune delle discriminazioni, in alcuni casi vere e proprie violenze fisiche e psicologiche, di cui ancora le donne sono vittime. Le giuriste si alternano, in Via Santa Chiara 15 nello studio legale Picotti - de Strobel, in una staffetta che di bocca in bocca indaga gli ambiti in cui la parità è ancora un miraggio.

Infine anche il mondo agricolo ed economico si tinge di rosa, oggi. Per una riflessione sulla condizione del mondo femminile, le imprenditrici agricole di Donne Impresa Coldiretti Verona hanno organizzato un incontro dal titolo "2023 sfumature di donne" a cui partecipano anche il vescovo di Verona Domenico Pompili ed il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini. L’appuntamento è al Mercato Coperto di Campagna Amica in Galleria Filippini alle 15.30. «Le imprese agricole al femminile - ha evidenziato Alex Vantini - emergono per la capacità di portare innovazione nelle aziende, per le attitudini, la fantasia e la costanza di coniugare nuovi modi di fare agricoltura con la tradizione. Le nostre imprenditrici scelgono di lavorare in agricoltura considerandola una valida prospettiva per il futuro. Questo è un fattore determinante per chi decide di avviare un'attività agricola con particolare attenzione alla multifunzionalità, pur in qualche caso non avendo una tradizione familiare alle spalle».