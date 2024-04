Crescono donazioni organi in Ulss 9 Scaligera: +20% di tessuti oculari

Oggi, 14 aprile, è la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti e il messaggio di quest’anno è: «Donare è una scelta naturale».

Arrivare "al momento giusto" è la sfida della rete trapiantologica italiana e regionale. Nonostante gli straordinari risultati del 2023 con 2.042 donazioni multiorgano (+12% circa rispetto al 2022) e 4.462 trapianti (+15% rispetto al 2022), in Italia al 31.03.2024 ci sono oltre 8mila pazienti in lista di attesa per un trapianto di organo. Per tutti questi cittadini ricevere un organo significa ricevere "la giusta terapia" che, come in ogni terapia, deve essere appropriata.

In ambito trapiantologico, "il momento giusto" significa ricevere l’organo tanto atteso prima che le condizioni cliniche del paziente siano troppo gravi per essere trapiantato o, peggio, prima che il paziente stesso deceda (la mortalità in lista d'attesa è di circa il 6%, cioè 500 pazienti all'anno).

A livello locale, la sfida della rete trapiantologica è ridurre il tasso di opposizione della popolazione alla donazione di organi e tessuti. Questo obiettivo si raggiunge attraverso una capillare attività di informazione e di sensibilizzazione della popolazione, nella convinzione che, nella maggior parte dei casi, il "non assenso alla donazione" deriva dalla "non conoscenza" del problema e dell’intero processo donativo. «Il coordinamento aziendale trapianti dell'Ulss 9 Scaligera - ha spiegato Denise Signorelli, direttrice sanitaria dell'Ulss 9 - è coordinato dalla dottoressa Alessandra Da Ros, responsabile Uos Attività Specialistica, ed è costantemente impegnato nell’attività divulgativa, per rafforzare l’informazione sul tema e invitare i cittadini ad esprimersi in modo consapevole».

«Nel 2023 presso l'Ulss 9 - ha aggiunto Da Ros - sono state eseguite 3 donazioni multiorgano, 4 donazioni multitessuto e 270 donazioni di tessuti oculari. Si tratta di un trend consolidato negli anni. La nota positiva è l’incremento per quanto riguarda i tessuti oculari: nel 2023 è stato del 20% in più rispetto al 2022».