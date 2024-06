Quartieri ripuliti dai rifiuti abbandonati grazie agli studenti del liceo veronese Galileo Galilei

Una grande squadra di studenti e studentesse è pronta a rimboccarsi le maniche per raccogliere i rifiuti che ancora vengono gettati per terra per troppa inciviltà. Sono gli alunni del Liceo Galileo Galilei di Verona, un migliaio di ragazzi e ragazze di 39 classi della sede centrale di via San Giacomo e della succursale alle Golosine che, accompagnati da una sessantina di insegnanti, saranno i protagonisti di un importante evento di sensibilizzazione nei quartieri limitrofi alle scuole.

La passeggiata ecologica viene realizzata in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. «L’anno scorso, - spiega una nota del Comune di Verona - durante la stessa iniziativa, i ragazzi hanno raccolto 600 chilogrammi di rifiuti, il che la dice lunga su quanta disattenzione ci sia ancora su un tema, quello del rispetto dell’ambiente, che riguarda tutti».

Ad affiancare gli studenti in questa mission ci saranno Amia Verona e l’associazione Plastic Free. Con il 5 giugno si chiude la settimana del riciclo e del riuso organizzata dal Liceo con una serie di iniziative come la raccolta di occhiali usati, la mostra cartacea e multimediale con i lavori realizzati sul tema sostenibilità, la presenza di stand informativi di associazioni che operano nel campo della tutela ambientale e nella salvaguardia degli animali.

«Non possiamo che appoggiare il nascere e lo svilupparsi di reti che partono dal basso e che si fanno promotrici di buone pratiche tra la comunità - ha detto l’assessore all’ambiente Tommaso Ferrari -. Il valore aggiunto di questa iniziativa è che mette insieme il mondo della scuola con istituzioni e associazioni del territorio. Quello dei giovani è un ruolo chiave, ringrazio i dirigenti e gli insegnanti che spendono ore e impegno in questo tipo di formazione».

«L’ufficio scolastico di Amia è sempre molto attivo nel contattare i giovani nelle scuole - ha aggiunto il presidente di Amia Roberto Bechis -. Nella giornata del 5 giugno a fianco dei ragazzi ci saranno alcuni consiglieri di Amia, dare l’esempio è importante, ancora di più se a farlo sono i più giovani».