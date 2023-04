Numero speciale sul volontariato per Voci di Corridoio, il giornale del Calabrese-Levi

Il volontariato è stato il tema del numero speciale di Voci di Corridoio, il giornale dell'istituto Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano. Un'edizione speciale per questo mese di aprile, stampato prima di Pasqua con la collaborazione dell'associazione Fevoss di Bure.

Il giornale del Calabrese-Levi è nato nell'anno scolastico 2020/2021, a seguito dell'adesione della nostra scuola al progetto del Miur "Giornale di Classe". La redazione è formata da studenti di classi diverse che mettono a disposizione le proprie competenze in ambiti diversi: scrittura, fotografia, disegno, abilità informatiche e altro.

I ragazzi, supportati da un team docenti, scrivono i diversi contributi (articoli, recensioni, vignette, enigmistica) e impaginano il giornale. Per alcuni numeri è prevista la sola versione digitale, mentre altri vengono stampati. Ed il settimo numero è stato stampato grazie alla sponsorizzazione della Fevoss di Bure, associazione con cui l'istituto collabora da qualche anno.

Inclusione, volontariato e solidarietà sono stati gli argomenti scelti per questo numero speciale. Sono state realizzate due interviste sul tema del volontariato: la prima al presidente di Fevoss e ad alcuni collaboratori; la seconda a un volontario del soccorso. Molto interessanti, inoltre, gli approfondimenti su alcune realtà di volontariato e inclusione sociale, come la onlus Il Girotondo, il ristorante Il Mangiabottoni, l'attività della Fidas sulla donazione di sangue ed emoderivati ed il progetto "Si può fare: perchè no?" di Niki Leonetti. All’interno del giornale, infine, sono stati affrontati argomenti di attualità come l'empowerment femminile e il fair trade, la mascolinità tossica e tematiche scientifiche come l’esplorazione spaziale. E novità di questo numero è la sezione Enigmistica, che conclude il giornale dopo lo spazio dedicato a libri, musica, cinema e tv.

«Alla richiesta di uscire nel giornale della scuola abbiamo aderito con interesse - ha commentato Gian Battista Fasoli, presidente di Fevoss Bure - Abbiamo incontrato la redazione composta da alcuni alunni, che hanno realizzato una bella intervista. È stata l'occasione per parlare di noi, ma anche di altre associazioni e di parlare del mondo del volontariato. Le copie stampate sono state mille. E per la nostra associazione è stato piacevole incontrare alunni, insegnanti e la redazione nell'aula magna della scuola dove abbiamo presentato il giornale e dove abbiamo parlato del volontariato da parte dei giovani. Ci troveremo ancora con gli studenti per discutere delle opportunità di volontariato da svolgere in vari periodi dell'anno, anche d'estate».