La seconda volta è quella buona: Verona intitola una via a Giorgio Gaber

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni, ovvero il 25 gennaio 2024, la Commissione Toponomastica del Comune di Verona ha approvato l’intitolazione di una via della città all’artista Giorgio Gaber, scomparso il 1° gennaio 2003. Una figura eclettica del panorama culturale italiano degli anni Sessanta e Settanta: cantautore, drammaturgo, attore, cabarettista, è stato in particolare l’inventore del genere “teatro canzone” con il quale espresse al meglio i suoi contenuti apparentemente leggeri ma dal significato sempre profondo e mai banale.

«Ritengo questo un risultato simbolico importante per l’alto valore della figura e dell’opera di Gaber, che nel suo anticonformismo riuscì ad entrare nel cuore e nelle menti di milioni di italiani e dei veronesi» commenta l’assessore Pd ai Servizi Demografici e presidente della Commissione Toponomastica, Federico Benini. «Inoltre - aggiunge - questa decisione rimargina almeno in parte la ferita che fu aperta nel novembre 2019 quando la Commissione, allora presidiata a maggioranza dalla destra veronese, bocciò la medesima proposta approvando invece l’intitolazione di una via ad Almirante. L’opera di Gaber fa parte del patrimonio culturale ed immateriale nazionale. Grazie all’aiuto della Fondazione a lui intitolata, che ringrazio ancora, riuscimmo a documentare lo stretto legame che Gaber ebbe anche con la nostra città elencando tutti gli spettacoli svolti a Verona. La sua figura è ancora oggi fonte di ispirazione per tantissimi giovani», conclude Benini.