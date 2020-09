La cantante e teen idol con 400 mila follower Giorgia Boni al parco Sigurtà per un videoclip

Giorgia Boni, classe 1999, è un’attrice, cantante e influencer con oltre 400 mila follower su Instagram e TikTok e ha conquistato il cuore di tantissime bambine e teenager grazie alla sua interpretazione di Bianca Lussi, la protagonista della serie televisiva "Maggie & Bianca" di cui sono state realizzate tre stagioni, distribuite in tutto il mondo ed oggi disponibili anche su Netflix, oltre che ad uno speciale tv e un tour nei teatri.

"Vieni qui, dai" questo il titolo del nuovo singolo uscito a settembre ed è accompagnato da un simpatico e colorato video realizzato nelle straordinarie location del Parco Giardino Sigurtà, pluripremiato tesoro verde custode di panorami suggestivi e fioriture stagionali. Nel video, ad esempio, si può ammirare la bellezza ed estensione del Grande Tappeto Erboso, uno degli angoli più apprezzati dai visitatori di tutte le età.

«Vieni qui, dai racconta la cotta estiva che tutti abbiamo avuto. Un piacersi a vicenda, ma con forse un po’ di paura ad ammetterlo - racconta la stessa Giorgia Boni che per la prima volta collabora con il Parco Sigurtà - il Mare, le luci, le risate, i pianti, le serate passate insieme caratterizzano le vacanze. Poi arriva settembre e la classica sbandata adolescenziale, continua a far battere il cuore nel suo ricordo».

Il video di Giorgia Boni si aggiunge agli altri numerosi videoclip di cantanti italiani che hanno scelto il Parco come scenografia naturale: da Biagio Antonacci ad Annalisa, da Gianni Morandi a Cesare Cremonini solo per citarne alcuni. Per vedere il video del singolo "Vieni qui, dai": https://bit.ly/3678fns.