Una domenica a caccia di dati sulla biodiversità al Giarol Grande

Domenica 9 luglio, per tutta la giornata a partire dalle 8, studiosi e cittadini saranno a caccia di dati sulla biodiversità al Giarol Grande, in via Belluno. È questo l’obiettivo del primo BioBlitz organizzato dal Museo di Storia Naturale e dal Comune di Verona nell’ambito del progetto naturAzioni, con il sostegno di Fondazione Cariverona e la collaborazione di Centro per il Riuso Creativo e la Sostenibilità del Comune di Verona, Amici del Lazzaretto, Verona Birdwatching, WWF Verona e ATS Giarol Grande.

Conservatori, tecnici ed esperti collaboratori del Museo di Storia Naturale esploreranno la zona per individuare le specie di animali e piante presenti. Tutta la cittadinanza potrà partecipare attivamente alle ricerche e imparare a riconoscere le specie in un vero e proprio laboratorio all’aria aperta.

Le attività di ricerca si svolgeranno sia la mattina che il pomeriggio con i seguenti orari e temi:

dalle 8 alle 18 - Censimento dell’avifauna in aree rurali;

dalle 8.30 alle 17.30 - Anfibi e rettili: come cercarli e studiarli;

dalle 9 alle 16 - Alla scoperta della piccola fauna del bosco;

dalle 9.30 alle 15.30 - Gli insetti dei prati.

Dalle 10 alle 16.30 - Caccia botanica.

Dalle 10.30 alle 17 - Camera trapping: alla scoperta dei mammiferi.

Alle 21 - Ricerche con la caccia al lume notturna.

L’evento è gratuito e aperto a tutti con prenotazione per le attività di ricerca sul sito di naturAzioni. Per informazioni rivolgersi a: naturazioni.comune.verona.it.