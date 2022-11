Lectio magistralis dello psichiatra Vittorino Andreoli davanti agli agenti di polizia della scuola di Peschiera del Garda

Nel pomeriggio di venerdì 18 novembre si è svolta presso la Scuola allievi agenti della polizia di Stato di Peschiera del Garda, l’inaugurazione del "Giardino del Ricordo", al centro del quale si trova un monumento realizzato dallo scultore veronese Alessandro Guardini, su idea della maestra Piera Legnaghi. L'idea di realizzare questo spazio dinanzi al quale sarà possibile ricordare, riportare al cuore, tutti i poliziotti che non ci sono più, è nata dopo la scomparsa, avvenuta due anni fa, di un grande esempio umano e professionale: il commissario Andrea Rasi, che prestava servizio presso l'Ufficio di polizia di frontiera aerea di Verona-Villafranca.

Come viene ricordato in una nota della questura scaligera, il commissario Rasi, infatti, nonostante la lotta quotidiana contro una terribile malattia, lavorò sino all'ultimo giorno e volle fortemente essere sepolto in divisa. Gli è stata attribuita, pertanto, in virtù delle eccezionali capacità dimostrate e della non comune determinazione, la "Promozione per merito straordinario”.

"Il Giardino del Ricordo" è dedicato, quindi, a tutti i colleghi poliziotti che, proprio come il commissario Rasi, hanno continuato a lavorare con entusiasmo e passione sino alla fine, nonostante la malattia, ma anche a tutti gli agenti che hanno lasciato troppo presto i loro cari. Prima dell’inaugurazione del giardino, presso l’aula magna "Fratelli Turazza" della scuola, il professor Vittorino Andreoli ha tenuto una lectio magistralis dal titolo "La vita e l’ombra della morte". Alla conferenza ed all’inaugurazione erano presenti i familiari dei colleghi scomparsi, i 171 Allievi Agenti del 218° Corso, autorità civili e militari e diversi ospiti.