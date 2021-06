Residenti di Montorio sistemano area verde e creano un giardino di lettura

È stato inaugurato ieri, 5 giugno, a Montorio, il giardino di lettura gestito direttamente da quei veronesi che hanno messo disposizione tempo e competenze per valorizzare il bene comune.

L'area verde affianca la sede dell'ottava circoscrizione, in Piazza delle Penne Nere, e fino a poche settimane fa era incolta e inutilizzata. Ora, invece, è diventata uno spazio di proprietà pubblica e si presenta curata, pulita e pronta ad accogliere i cittadini e i bambini con iniziative di carattere ludico e culturale, tra cui la lettura di alcuni libri della vicina biblioteca comunale.

Tutto ciò grazie all'impegno e alla disponibilità di un gruppo di residenti di Montorio, capeggiati da Lucia Cambioli, che si sono fatti avanti per trasformare l'area in un giardino vissuto, partecipato e curato. I cittadini hanno siglato un patto di sussidiarietà con il Comune e si impegnano non solo a mantenere pulita l'area ma anche ad abbellirla e renderla più confortevole con la piantumazione di nuovi alberi e arbusti e il posizionamento di elementi di arredo come tavoli e panchine per favorire l'incontro e la socializzazione. L'idea di farne anche un giardino di lettura, nasce dalla vicinanza con la biblioteca circoscrizionale e dall'esigenza, dettata dalla pandemia, di sfruttare al massimo gli spazi all'aperto in cui le attività si possono svolgere rispettando il distanziamento sociale.



(Cittadini al lavoro per sistemare il giardino di lettura a Montorio)

«I cittadini attivi del Comune di Verona non smettono di stupire - ha affermato l'assessore al decentramento Marco Padovani - Le collaborazioni per la gestione del bene comune sono in continuo aumento e riguardano iniziative e progetti sempre diversi e interessanti. Nel caso specifico, quest'area diventerà molto di più di uno spazio verde. Diventerà un luogo vissuto, partecipato e aperto a tutti».