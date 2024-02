Giardino d'Estate, via alle attività nel weekend: si parte con il Villaggio del Carnevale

Questo fine settimana aprirà il Villaggio del Carnevale, con attività, musica e piatti della tradizione per cittadini e visitatori. Il Villaggio si trova all’interno della superficie di quasi 4 mila metri quadrati, riqualificata dall’Amministrazione comunale di Verona lo scorso settembre e data in gestione al Comitato Bacanal del Gnoco, che si trova all’angolo tra viale Cristoforo Colombo e via Vittime Civili di Guerra, a ridosso del Parco delle Mura e a due passi dal quartiere di San Zeno così come da borgo Milano, dal Saval e dai quartieri Navigatori e Catena.

«Con estremo piacere – commenta l’assessore a Strade, Giardini e arredo urbano Federico Benini - apriamo alla città un’area riqualificata che l’anno scorso abbiamo completamente rimesso a nuovo attraverso un patto di sussidiarietà con il Comitato Bacanal Gnoco, e con il supporto di soggetti privati della nostra città e sponsor. Il Comune, mettendo insieme tutti questi soggetti, ha trasformato quella che era un’area abbandonata della nostra città al confine tra la 1a e la 3a Circoscrizione. Abbiamo fatto un lavoro importante di pulizia e rimesso a nuovo la piastra, realizzandone una tattile per bambini e bambine grazie all’importante supporto della Banca d’Asti. Un’opera che finalmente, dopo mesi, potrà aprirsi da questi giorni a tutti e a tutte, anche perché abbiamo ottenuto i permessi per gli spazi ristorazione. Dopo il Villaggio delle Tradizioni partiranno tutta una serie di attività durante il giorno per famiglie, giochi vari, corsi e balli, diventando un nuovo punto di attrazione della nostra città per veronesi e visitatori che, negli ultimi trent’anni, si sono visti chiudere un grandissimo punto di incontro».

Il Villaggio delle Tradizioni sarà aperto per cinque fine settimana, dal 16 febbraio fino al 17 marzo, con un programma in continuo aggiornamento sulle pagine Facebook Papà del Gnoco e Giardino d’Estate Bacanal del Gnoco. Successivamente sarà a disposizione anche delle associazioni che vorranno svolgere le proprie attività durante gli orari di apertura.

Il programma è stato presentato mercoledì mattina in Sala Arazzi, dove, oltre all'assessore Benini, sono intervenuti il presidente della 1a Circoscrizione Lorenzo Dalai, il presidente del Comitato Bacanal del Gnoco Valerio Corradi e il 494° Papà del Gnoco.

«Il Giardino d’Estate è una cerniera tra il Centro Storico, Borgo Milano e la 3a Circoscrizione – ha detto il presidente Lorenzo Dalai -. Era uno spazio vivo che, per tanti anni, era diventato luogo di degrado con strutture fatiscenti. Farlo rivivere è stata, e sarà, una bella sfida. Darà a famiglie, anziani, bambini e bambine la possibilità di socializzare durante la bella stagione».

«Devo ringraziare l’assessore Benini per averci accompagnato durante i vari step di sistemazione del Giardino d’Estate – ha affermato Valerio Corradi -. Nei cinque fine settimana del Villaggio delle Tradizioni ci saranno tanti eventi e iniziative per un programma in continuo aggiornamento. Terminato il Villaggio l’area sarà a disposizione di tutta la cittadinanza e delle associazioni del territorio».

Il programma del Villaggio delle Tradizioni

Venerdì 16 febbraio: ore 18.30 Grande Inaugurazione con le maschere di Verona bande e majorettes.

Sabato 17 febbraio: ore 11 Apertura stand gastronomici; ore 14.30 Elezione della Mascherina d'oro; ore 16 Spettacolo per famiglie “Renato lo scienziato”; ore 21 Radio Studio Più con Dance Time Machine 90 con Graziano Fanelli e Vocalist Alex Castellini.

Domenica 18 febbraio: ore 11 Apertura stand gastronomici; ore 12 Evento musicale “Musica con Sofia”; dalle ore 14 Alla riscoperta di giochi antichi: “Ci divertiamo con la Dama” in collaborazione con il Circolo Damistico Veronese; ore 17 Elezione di Miss Mondo e Miss Carnevale 2024; ore 20 “Si torna a ballare il Liscio” con Selena Valle e la sua band.