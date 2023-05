In occasione di Giardini Aperti a Verona anche gli assessori Benini e Ugolini in tour con i cittadini: «Sarà un valore aggiunto»

Sabato mattina visita guidata con gli assessori Ugolini e Benini e i volontari dell’associazione Giardini Aperti Veronetta. L’invito ai cittadini è di unirsi per condividere nuove conoscenze e emozioni. «Giardini aperti a Veronetta - spiegano dal Comune - è una di quelle iniziative che arricchiscono la conoscenza del nostro territorio aiutandoci a capire quanta bellezza è concentrata in questa parte della città. Per un patrimonio storico da scoprire insieme, amministratori e cittadini».

L’opportunità è quindi uno speciale tour che l’associazione Giardini Aperti Verona organizza su proposta del Comune per sabato 28 maggio, a partire dalle 10.30. Vi parteciperanno l’assessora alla Cultura Marta Ugolini e l’assessore ai Giardini Federico Benini, coinvolti con i rispettivi assessorati nella realizzazione dell’iniziativa. Obiettivo del tour è quello di «condividere l’esperienza con la cittadinanza e soprattutto con i numerosi veronesi, spesso ignari del fatto che dietro un portone o un muto si cela un tesoro di piante, fiori e vegetazione tutto da scoprire».

Il programma

Si parte alle 10.30 dalla Funicolare di San Pietro, che porterà fino al parco Visconteo in via Castel San Pietro, un’area comunale. Da lì si scenderà al Giardino della tartaruga, sempre in via Castel san Pietro, di proprietà privata e di grande bellezza.

Il tour si concluderà al parco di villa Francescatti, lungo la Salita Fontana del Ferro, uno dei giardini storici più importanti della città, secondo solo a Giardino Giusti, che varrebbe la pena di visitare anche solo per la bellezza delle ringhiere dei balconcini che danno sul sortile d’ingresso. Chiuso da diversi mesi, insieme alla Villa, il giardino è di proprietà della Curia e verrà aperto grazie alla generosità del vescovo Domenico Pompili. La sistemazione dell’area è stata invece affidata ad Amia, che si è occupata della manutenzione dei giardini inseriti nell’iniziativa, e agli Angeli del Bello.

«Esprimiamo soddisfazione per queste aperture che consentono a cittadini e turisti di godere di luoghi straordinari. - afferma l’assessora alla Cultura Marta Ugolini - Un’iniziativa che richiede anche molto impegno e della quale non possiamo che essere grati all’associazione Giardini Aperti Veronetta. L’idea del tour guidato è senza dubbio un valore aggiunto».

Ad accompagnare i visitatori ci saranno i volontari dell’associazione, guidati dalla presidente Maria Giulia da Sacco, che faranno da ciceroni raccontando storia, aneddoti e curiosità di ciascun angolo di paradiso. «Come amministrazione valorizziamo i parchi e i giardini in varie modalità e con diverse iniziative. - ha aggiunto l’assessore ai Giardini Federico Benini - Questa, nello specifico, approfondisce un patrimonio botanico davvero di grande valore e ne promuove la conoscenza alla comunità».

L’appello ai cittadini è quindi di unirsi alla speciale visita per conviverne conoscenze, saperi ed esperienze. I partecipanti, come previsto dall’iniziativa, dovranno essere muniti di apposito biglietto, acquistabile online sul sito https://www. giardiniapertiverona.org/ dove sono reperibili tutte le informazioni. La visite continueranno per tutta la giornata di sabato e di domenica. Iscrizioni online su: https://www. giardiniapertiverona.org/ acquista-biglietti-online/.