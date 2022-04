La polizia ferroviaria alla ricerca di aspiranti gestori del bar presso la sede della stazione di Verona

Il compartimento polizia ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige, in una nota ufficiale, fa sapere che «intende avviare un'indagine di mercato», ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di «individuare operatori economici da invitare alla procedura di gara per l'affidamento del servizio Bar presso la sede compartimentale di Verona, per la durata di 36 mesi».

Secondo quanto comunicato dalla stessa nota, «i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura ad inviti sono indicati nella documentazione reperibile sul sito internet istituzionale della questura al seguente link: https://questure. poliziadistato.it/it/Verona/ articolo/ 233962612e4d60703404324825».

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti «entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso», esclusivamente in forma scritta e tramite mail certificata da inoltrare al seguente indirizzo PEC: ammcont.quest.vr@pecps.poliziadistato.it. Gli interessati a concorrere dovranno dichiarare l'«espressa volontà di partecipare» entro le ore 24 del 4 maggio 2022.