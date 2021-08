La tv tedesca Deutsche Welle a Verona per girare uno speciale reportage sulle lettere di Giulietta

Le lettere di Giulietta arrivano in Germania. La principale emittente nazionale tedesca infatti, Deutsche Welle, dedica alle missive d'amore inviate da tutto il mondo alla protagonista shakespeariana, uno speciale reportage. Un documentario televisivo realizzato dalla trasmissione tedesca Euromaxx che proprio in questi giorni era a Verona per raccogliere immagini, informazioni e aneddoti del Club di Giulietta e dello straordinario lavoro che ne fanno un unicum in tutto il mondo.

Ogni anno, infatti, sono oltre 50 mila le persone che da tutto il mondo si rivolgono a Giulietta attraverso messaggi epistolari, scrivendo principalmente d'amore e di sogni da realizzare, lettera che da tutto il mondo finiscono nella casetta della posta di via Cappello 23, all'interno del cortile della Casa di Giulietta dove ha sede l'omonimo Club. E proprio dalla cassetta della posta parte il servizio televisivo "Der Julia Club in Verona", che dalla fine di agosto sarà proposto in più lingue e visibile in tutto il mondo attraverso la piattaforma informativa www.dw.com/en/top-stories/s- 9097. La Deutsche Welle, o DW, è infatti l'emittente pubblica tedesca di radiodiffusione a livello internazionale. Trasmette via satellite attraverso 5 canali, radio e internet in 30 lingue.

Le riprese, svoltesi in questi giorni a Verona, oltre che nella sede del Club, sono state realizzate all’interno del Cortile e nel museo della Casa di Giulietta.

Il Club di Giulietta

Da quasi trent' anni il Club cataloga e cura per conto del Comune l’incredibile fenomeno epistolare che ha fatto della città scaligera la capitale dell’amore. Indirizzate a ‘Giulietta’, infatti, arrivano da tutto il mondo migliaia di lettere, amorevolmente curate da un team di volontarie che leggono, rispondono e conservano tutti i messaggi nel nome della famosa eroina, mantenendone così viva la memoria e la tradizione epistolare ad essa dedicata.