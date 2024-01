Pozzi geotermici Agsm-Aim, energia rinnovabile e pulita per il teleriscaldamento

Agsm-Aim investe nella geotermia a Verona. Prenderà il via in queste settimane un progetto che nei prossimi anni porterà alla realizzazione di pozzi geotermici in grado di fornire energia termica rinnovabile e pulita ai clienti allacciati alla rete di teleriscaldamento della città scaligera, sfruttando una risorsa di cui il territorio veronese è ricco.

Il progetto è stato avviato lo scorso dicembre con l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Agsm-Aim del piano industriale ed economico. E proseguirà nelle prossime settimane con la costituzione della società che se ne occuperà direttamente.

La geotermia si inserisce tra gli obiettivi e le azioni previsti dal piano industriale e strategico che mette la sostenibilità tra i principali pilastri di crescita di Agsm-Aim. Il progetto interesserà le cinque centrali di cogenerazione di Verona, situate a Borgo Trento, Forte Procolo, Golosine, in centro e alle Banchette. E in futuro toccherà anche le centrali di teleriscaldamento di Vicenza.

L'obiettivo è portare benefici economici ai clienti del teleriscaldamento grazie alla forte riduzione del gas metano che sarà immesso nelle centrali. Riduzione che sarà appunto compensata dalla fonte geotermica. E dal punto di vista ambientale, il ricorso alla fonte geotermica consentirà di risparmiare più del 40% del gas ad oggi consumato, diminuendo così le emissioni di anidride carbonica in atmosfera di circa 30mila tonnellate.

«Si apre un nuovo capitolo in tema di utilizzo di energie rinnovabili, con importanti benefici ambientali e economici - ha commentato durante la presentazione l'assessore all'ambiente e alla transizione ecologica Tommaso Ferrari - Investire in geotermia significa recuperare calore tramite una fonte che fornisce energia rinnovabile a emissioni zero. Un percorso quindi molto importante sul fronte della riduzione delle emissioni di anidride carbonica e che permette di avviare dinamiche economiche più vantaggiose sia per l’azienda che per gli utenti. Un progetto che il Comune sostiene con forza e che dimostra come la transizione energetica possa portare vantaggi sia in termini ambientali sia in termini sociali grazie alla stabilizzazione del prezzo. In questi anni la fluttuazione del prezzo del gas ha creato infatti molti problemi economici a tanti cittadini e cittadine veronesi».

«Grazie a questa importante tecnologia - ha aggiunto Federico Testa, presidente di Agsm-Aim - il nostro gruppo conferma di affrontare le sfide del settore energetico con una nuova vocazione valoriale, sempre indirizzata verso lo sviluppo sostenibile e il contenimento dei costi per i cittadini e le imprese».