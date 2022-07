Circa 400 professionisti attesi in Gran Guardia per il "Geometra Day"

Sarà il "Geometra Day". Lunedì 4 luglio, in Gran Guardia, 400 professionisti scaligeri si incontreranno per tracciare il percorso fatto negli ultimi anni e guardare insieme alle prossime sfide."Storie e futuro di una professione in movimento" è la giornata-evento organizzata dal Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Verona. L’appuntamento sarà anche l’occasione per l’apertura delle elezioni che eleggeranno il nuovo Consiglio Direttivo del Collegio.

La mattinata si aprirà con la premiazione di tante "Storie di geometri veronesi", un riconoscimento ai numerosi professionisti che si sono messi gratuitamente a disposizione della comunità, partecipando al progetto di digitalizzazione degli archivi dell’edilizia di molti Comuni e supportando i cittadini veronesi, colpiti dai nubifragi, nella compilazione della modulistica per la richiesta danni. Alla premiazione saranno presenti i sindaci di numerosi Comuni che hanno aderito al progetto di digitalizzazione, tra cui i primi cittadini di San Giovanni Lupatoto, Cavaion Veronese, Castelnuovo del Garda e San Martino Buon Albergo.

La mattinata si arricchirà con la premiazione e la consegna di attestato di riconoscimento a circa 200 geometri iscritti al Collegio da almeno 35 anni.

«Un attestato di stima che vogliamo consegnare a tanti nostri colleghi – afferma il presidente del Collegio Fiorenzo Furlani -, un premio che abbiamo fortemente voluto proprio per ringraziarli di essersi messi a servizio della città e delle comunità veronesi, in un periodo difficile per tutti. Sarà l’occasione per ringraziarli e premiarli, in nome degli alti valori che reggono e sono propri della nostra gloriosa Categoria professionale. Ci sembra doveroso far conoscere quello che è stato il loro impegno nel corso degli ultimi anni, così come la carriera dei geometri di lunga data. Durante la giornata, inoltre, ci sarà la possibilità di votare per eleggere il nuovo consiglio direttivo del Collegio: inizierà così il lavoro per il futuro di una professione sempre più necessaria, richiesta dal mercato e altamente specializzata».

La mattina, infatti, sarà aperto il seggio elettorale per il rinnovo del consiglio direttivo del Collegio per il prossimo quadriennio 2022-2026.

Il pomeriggio, invece, sarà all’insegna della formazione, con un focus sugli ‘Atti di aggiornamento e riforma del catasto, stato dell'arte e prospettive future’. Interverranno, dopo i saluti del presidente Fiorenzo Furlani, Matteo Ludovico Ciaraldi della Rete professioni ‘Gruppo 24 Ore’, Paolo Biscaro, consigliere nazionale del CNG con delega a Topografia e Catasto, Luca Marchi, geometra libero professionista e componente della Commissione nazionale catasto, Antonio Piccolo, dottore commercialista e pubblicista de ‘ll Sole 24 Ore’. Ai partecipanti al seminario, che si concluderà alle ore 18,30, saranno riconosciuti 4 crediti formativi professionali.