"Generare, di nuovo", in Gran Guardia a Verona la lectio magistralis di Massimo Recalcati

L’evento è organizzato dal Comune di Verona e Istituto IRPA, scuola di specializzazione in psicoterapia diretta dallo psicoanalista e che aprirà una nuova sede nella nostra città a partire dal 2025. La lezione di Massimo Recalcati si concentrerà su uno dei temi che più hanno guidato la sua riflessione in questi ultimi anni, ossia il tema della generatività della vita umana. Una vita per la vita, che ha come fine ultimo non la morte, ma la moltiplicazione della vita attraverso la generatività del desiderio. Lasciarsi abitare dal desiderio significa predisporsi alla meraviglia di una vita che rinasce continuamente e rinascendo produce, genera nuova vita.

L’iniziativa si inserisce nelle attività che il Comune mette in campo per sensibilizzare sui temi delle relazioni affettive e della parità di genere. L’evento di carattere istituzionale-formativo coinvolge il personale dei servizi educativi e scolastici (Nidi e Scuole dell’Infanzia) della Direzione Servizi Zerosei, nonché il personale dei servizi antiviolenza del Comune di Verona, ed è aperto alla cittadinanza con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il prof. Recalcati è noto al pubblico veronese per le lectio magistralis tenute in occasione delle Giornate della Didattica e del Festival della Bellezza, oltre che per le numerose pubblicazioni e i programmi televisivi quali “Lessico famigliare” del 2018, riflessione sulle figure della madre e del padre, sui figli e sulla scuola, seguito da “Lessico amoroso” del 2019 e “Lessico civile” del 2020. Ha svolto, inoltre, attività di supervisione clinica presso istituzioni sanitarie in diverse città, anche nel campo dei disturbi del comportamento alimentare.

Per questo la lectio magistralis di un esperto come il prof. Recalcati può fornire un punto di vista privilegiato sui sintomi del disagio contemporaneo e sui percorsi di ascolto, accompagnamento e cura fondati sul riconoscimento dei bisogni personali e sull’impegno di crescita nel rispetto reciproco. Animato dal desiderio di rendere possibile a tutti l’accesso all’analisi, nel 2003 Recalcati ha fondato Jonas onlus: Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi.

L’iniziativa del Comune coincide con la prima giornata del Seminario Nazionale 2024 dei soci dell’Associazione Jonas Italia, che si svolge al Palazzo della Gran Guardia dal 24 al 26 maggio, e che si propone di formare, preparare e coordinare a livello nazionale gli operatori del settore, attraverso una produzione scientifica costante e l’attivazione di progetti di rilevanza sociale.

Ulteriori informazioni sull’evento del 24 maggio sono reperibili sul sito del Comune: https://www.comune.verona.it.