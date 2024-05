Parte il progetto GenerAzioni per contrastare la povertà educativa

La presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il dipartimento per le politiche della famiglia, ha promosso e finanziato il progetto GenerAzioni che vede come capofila l'associazione Don Girelli in partnership con l'Ulss 9 Scaligera, i Comuni di Albaredo d’Adige, Ronco all’Adige, Oppeano, la cooperativa sociale Il Ponte ed il Circolo Noi di Ronco all’Adige.

Il progetto promuove interventi nell'ambito del contrasto alla povertà educativa ed il sostegno delle opportunità culturali ed educative di minorenni tra gli 11 e i 17 anni. L'associazione Don Girelli, l'Ulss 9 e le associazioni del terzo settore propongono diverse esperienze educative a chi è a rischio di dispersione scolastica e di povertà sociale ed economica. La finalità del progetto è ridurre il rischio di abbandono scolastico e di emarginazione sociale dei soggetti più vulnerabili. E un ulteriore obiettivo è costruire una rete di supporto tra famiglie del territorio, anche con bisogni specifici differenti. L’obiettivo è costruire insieme alle famiglie una comunità educante sul territorio, in particolare nelle località della Bassa Veronese comprendenti Ronco all’Adige, Albaredo d’Adige, Oppeano e comuni limitrofi.

La realizzazione del progetto prevede un’attività preliminare di coordinamento fra scuola, famiglia e comunità, all’insegna della collaborazione reciproca.

Tra le proposte educative ci saranno una simulazione di compiti e responsabilità legati al fare impresa, approfondendo tematiche di business, team working e autonomia nella costruzione di strumenti necessari all’inserimento lavorativo. Verranno poi svolti laboratori all'aria aperta ed escursioni lungo l'Adige. Per suggerire sani stili di vita, verranno attivati laboratori di cucina ed organizzati percorsi di benessere e salute con attività sportive, individuali e di gruppo. Inoltre, un laboratorio pomeridiano di orientamento sarà finalizzato a rafforzare conoscenze, abilità e relazioni legate al contesto della scuola e della didattica. E con il confronto con realtà imprenditoriali del territorio si attiveranno percorsi di alternanza scuola-lavoro o di inserimento lavorativo. Infine, verrà suggerito un approccio diverso all'uso del web, per intensificare la comunicazione tra ragazzi e famiglie, con l'apertura e la gestione di un sito web e di una pagina social dedicata al progetto.

«Queste attività permetteranno ai giovani di sentirsi parte attiva di un ambiente sociale ma anche di conoscere e capire il valore e la bellezza del territorio in cui vivono - ha commentato Patrizia Benini, direttrice generale dell'Ulss 9 Scaligera - Potranno così fare esperienze nuove, apprezzando la loro vita all’interno di una comunità. Il disagio degli adolescenti minorenni rappresenta uno dei problemi più complessi della nostra società: è necessario affrontarlo insieme, dato che non esiste un singolo attore che abbia pronta una soluzione: la risposta ai bisogni e alla povertà educativa dei ragazzi può arrivare solo dalla sinergia tra famiglie, scuola, istituzioni, ambiti sociali e associazioni». E Giuseppe Ferro, direttore generale dell'associazione Don Girelli, ha aggiunto: «GenerAzioni è un esempio virtuoso di co-progettazione e collaborazione pubblico-privato nella quale vengono investite le migliori energie di ciascun partner nel rigoroso rispetto dei ruoli secondo il principio "cuore e cervello del pubblico, muscoli del privato". Andiamo a intercettare una fascia problematica, quella degli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni. I dati a livello nazionale sono allarmanti: per questa fascia di età gli esordi psicotici sono aumentati del 40%. In tutto questo inserisce il tema della dispersione scolastica che in Italia ha raggiunto livelli preoccupanti, circa il 24% dei ragazzi non raggiunge la preparazione-base per accedere all'università. Il progetto GenerAzioni vuole appunto sostenere gli istituti scolastici, attraverso una serie di attività all’aria aperta e non solo, per costruire una comunità educante».