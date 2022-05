Un murale lungo il perimetro del Gavagnin per celebrare i 50 anni di Medici senza frontiere a Verona

Anche Verona si unisce alle celebrazioni dei 50 anni di Medici Senza Frontiere realizzando un murale realizzato dai giovani artisti dell’Associazione Street Scaligera. L'opera, realizzata sul muro perimetrale esterno del Centro Gavagnin, in via Montorio, verrà inaugurata domani, sabato 14 maggio alle 16. La scopertura del murale sarà preceduta dalla presentazione del progetto, negli spazi del Centro Tommasoli in via Perini.

È qui che saranno illustrate le finalità dell'iniziativa, patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili con il contributo di ASFA – Donatori di Sangue, che promuove i valori dell’azione umanitaria al servizio dei più vulnerabili. All'evento parteciperanno l’assessore alle Politiche Giovanili, la vicepresidente di Msf Elda Baggio, il coordinatore di volontari MSF di Verona Giovanni Di Cera e il presidente Asfa – Donatori di sangue Alessandro Toaiari.

«Una forma d’arte moderna – sottolinea l'assessore alle Politiche Giovanili - che parla soprattutto alle nuove generazioni e che, attraverso questa espressione artistica attuale, veicola un valore antico, quello della solidarietà».

«Da cinquant’anni l’azione di Msf risponde ai bisogni dei più vulnerabili. Un’azione che è cresciuta nel tempo e che è in continua evoluzione ma che non cambia in quelli che sono i principi di imparzialità, neutralità e indipendenza», dichiara Elda Baggio, vicepresidente di Msf. «Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento al Comune, alla Commissione Temporanea Politiche Giovanili e al Consiglio della Sesta Circoscrizione per il supporto dato per la realizzazione del progetto” dichiara Giovanni Di Cera, Coordinatore del Gruppo Msf di Verona.