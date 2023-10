"I gatti più belli del mondo" tornano a mostrarsi nelle stanze della Gran Guardia

Leonardo Da Vinci li definiva "un capolavoro", Jules Verne "spiriti venuti sulla terra". Verona celebra quest’anno l’amore per i mici e i 45 anni di Esposizione internazionale felina, dal momento che la prima edizione, infatti, fu nel lontano 1978.

In Gran Guardia tornano i gatti più belli del mondo sabato 21 e domenica 22 ottobre, con centinaia di esemplari provenienti da tutta Italia. Vere e proprie star feline, abituate ad essere coccolate e vezzeggiate, così come ammirate per la loro bellezza e particolarità.

A due passi dall’Arena, si potranno vedere dal vivo decine di razze differenti, dai giganti Maine Coon all’affascinante Bengala. E ancora British, Sphynx, Norvegesi delle Foreste, Blu di Russia. Compresi i campioni delle passate edizioni.

Il pubblico potrà conoscere particolarità e carattere di ogni micio. Scoprire le razze adatte alla pet therapy, così come quelle che non creano allergie. E ancora imparare come comunicare con ogni felino, osservando posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, i movimenti delle orecchie o l’apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati. Tante le curiosità, dal "trucco e parrucco", ai vizi felini. Ma non solo. Saranno presenti anche veterinari e nutrizionisti ai quali chiedere informazioni. Un viaggio a 360 gradi nel mondo felino, targato E.N.F.I.

Il pubblico potrà assistere al lavoro della giuria internazionale, così come partecipare ai contest e votare il gatto preferito. Sui social è già partito il concorso fotografico per i mici di casa, il più votato a suon di like sarà premiato durante la due giorni.