Tav: aggiudicati lavori tra Verona e Vicenza, indetta gara per l'ingresso ovest a Porta Nuova

Dopo una gara d'appalto revocata e otto andate deserte, sono stati finalmente affidati i principali lavori della Tav tra Verona e Vicenza, primo lotto funzionale della linea ferroviaria ad alta velocità che poi proseguirà fino a Padova. E nel frattempo Rfi (Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del Nodo di Verona - Ingresso Ovest, anch'esso parte integrante della Tav.

La gara indetta da Rfi ha un valore di 253 milioni di euro. Soldi che servono per progettare e realizzare le opere funzionali all'ingresso dell'Alta Velocità Brescia-Verona nella stazione di Verona Porta Nuova. Opere che consistono in 3,6 chilometri di nuova linea ferroviaria e di un nuovo tracciato, di circa 3,3 chilometri, dedicato ai treni merci. Il progetto prevede inoltre interventi di razionalizzazione e potenziamento della stazione di Verona Porta Nuova con modifica e ampliamento di binari, marciapiedi e sottopassi esistenti.

Il progetto permetterà di ridurre le interferenze tra i diversi flussi di traffico, rendendo più fluida la circolazione e aumentando la capacità nei nodi ferroviari di Brescia e Verona, con benefici sulla regolarità e sulla puntualità sia dei servizi a lunga percorrenza sia di quelli regionali. Aumenterà inoltre l'efficienza e la consistenza del trasporto merci e la nuova linea merci consentirà di liberare in parte il nodo di Verona dai flussi da e per la linea del Brennero e potenzierà i collegamenti con lo scalo merci del Quadrante Europa.

Per il completamento dell'opera è stato nominato come commissario straordinario Vincenzo Macello, vicedirettore generale di Rfi. Gli interventi costituiscono una prima fase del progetto di riassetto complessivo del nodo ferroviario di Verona e rientrano nel completamento dell'asse ferroviario Milano-Venezia.

Asse ferroviario in fase di costruzione tra Brescia e Verona, ma anche tra Verona e Vicenza e ne sanno qualcosa i residenti della parte orientale del capoluogo costretti a convivere con importanti modifiche alla viabilità causate dai cantieri. Ma la buona notizia è che ormai il grosso dei lavori del cosiddetto lotto funzionale "Verona-bivio Vicenza" è stato affidato e aggiudicato. L'aumento del costo delle materie prime, infatti, aveva reso meno appetibili le gare d'appalto indette da Iricav Due, il consorzio di imprese incaricato di realizzare la Tav Verona-Padova. Alcune gare erano dunque andate deserte, causando rallentamenti alla tabella di marcia dei lavori. Recentemente, però, Iricav Due ha comunicato l'aggiudicazione di tutti i lavori più consistenti. Opere che hanno un costo che supera i 750 milioni di euro. Gli unici bandi non ancora affidati sono quelli di armamento dell'Alta Velocità e delle barriere antirumore, mentre risulta da pianificare un cantiere nel Vicentino, tra Montebello e Montecchio Maggiore. Quindi, per quei lavori, ancora non è possibile indire la gara d'appalto. Ma tutte le altre gare sono state aggiudicate e questo significa che dopo i lavori a Verona Est sono partiti anche quelli per realizzare il resto del tracciato nel Veronese. Tracciato di cui si prevede il completamento tra luglio e novembre 2024.