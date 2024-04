Demolito masso franato sulla Gardesana, strada riaperta a senso unico alternato

Contrariamente a quanto previsto, già da primo pomeriggio di oggi, 23 aprile, è stata riaperta a senso unico alternato la Gardesana. A causa della caduta di un grosso masso avvenuta alle 23 di ieri in località Tempesta, il traffico era stato bloccato nel tratto tra Malcesine e Nago-Torbole. Si temeva una viabilità interdetta almeno per tutta la giornata di oggi, ma gli interventi realizzati in mattinata hanno permesso una parziale riapertura, con il traffico regolato da un impianto semaforico.

Ieri notte, era crollato sulla carreggiata un masso dal volume superiore a due metri cubi. Un evento che per fortuna non ha coinvolto persone o mezzi. La Provincia Autonoma di Trento, si è messa subito all'opera per liberare la strada. Il grosso masso è stato demolito e poi caricato su un mezzo che lo ha portato via.

L'intervento ha permesso la riapertura della strada già intorno alle 14.30 di oggi, mentre proseguiranno ancora per qualche giorno le attività di consolidamento della parete da cui la roccia si è staccata.