Dopo la riapertura di Gardaland e l'aumento della capienza, ora tocca a Sea Life Aquarium

La stagione 2020 di Gardaland prosegue e, dopo i segnali positivi di crescita registrati nel primo mese e mezzo di apertura, il Parco fa sapere di aver avuto il nullaosta per aumentare la capienza massima giornaliera e, conseguentemente, ha deciso di aumentare anche la propria offerta con il prolungamento dell’orario di apertura e la disponibilità di ulteriori attrazioni. «Di settimana in settimana stiamo registrando un aumento di circa il 20% di Visitatori e questo ci rende ottimisti anche per le previsioni di affluenza dei prossimi mesi», ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland.

Fino al 13 settembre il Parco prolungherà ogni giorno l’orario di apertura. A partire dall’8 agosto il sabato il Parco resta aperto fino alle 22, cosicché gli ospiti potranno tornare a godere della tradizionale apertura serale, che permette di vivere le attrazioni by night immersi nella splendida cornice del Lago di Garda. Tutti i sabati alle ore 22, per concludere in bellezza la giornata nel Parco gli Ospiti potranno anche assistere al nuovo ed emozionante spettacolo serale "We Are Gardaland", una celebrazione della magia, dei sogni, della fantasia e dell’allegria che Gardaland vuole regalare. Fantastiche musiche e canzoni accompagnano le coreografie dei ballerini insieme a spettacolari giochi d’acqua ed effetti speciali, fino a concludersi con coloratissimi fuochi d’artificio ad illuminare la notte.

Nel mese di agosto, da domenica a venerdì il Parco sarà aperto fino alle 20. Dal 31 agosto al 13 settembre, la domenica fino alle 20 e dal lunedì al venerdì fino alle 19. Contemporaneamente, Gardaland aumenterà anche la capienza massima giornaliera di visitatori per permettere a sempre più persone di trascorrere una giornata di divertimento nel Parco: «La Prefettura ha infatti dato l'autorizzazione per un aumento del limite massimo degli ingressi giornalieri, che è passato da 10mila a 15mila persone», ha rivelato il dott. Vigevani. Con l’estate si amplia la proposta di divertimento nel Parco: già da qualche settimana è fruibile l’iconica attrazione I Corsari e nel mese di agosto riapriranno altre attrazioni dedicate ai bambini tra cui Peter Pan, Super Baby, Monorotaia, Baby Canoe e Baby Cavalli.

«Il prolungamento dell’orario di apertura, l’aumento della capienza massima e l’apertura di nuove attrazioni ci ha permesso di assumere 200 persone in più! Si tratta di un segnale positivo per l’economia che premia le scelte ponderate di Gardaland e l’impegno profuso per una riapertura in totale sicurezza», ha concluso il dott. Vigevani. Il biglietto di ingresso online a data fissa al Parco ha un costo di 35 euro per gli adulti e di 30 euro per il ridotto. Il sabato sarà disponibile un biglietto serale al prezzo di 20 euro che permette l’ingresso dalle 17 alle 22, sempre previa prenotazione online della data di accesso. Inoltre, dal 13 agosto riaprirà anche Gardaland SEA LIFE Aquarium, tornando ad offrire un’avventura alla scoperta delle più belle creature che popolano le acque dolci e salate dell’intero pianeta, dal Lago di Garda fino alle profondità oceaniche.

Un’esperienza affascinante in un succedersi di ambienti che ricostruiscono, con dovizia di dettagli, i diversi habitat naturali; le 40 vasche tematizzate, totalmente a misura di bambino, con oblò e cupole che li faranno rimanere a bocca aperta, permettono di ammirare da vicino oltre 5.000 straordinarie creature marine di 100 diverse specie. Per una visita in sicurezza, anche presso l’Acquario saranno adottate le misure già previste nel Parco tra le quali ingresso contingentato, misurazione della temperatura prima di accedere alla struttura, obbligo di indossare la mascherina, distanziamento sociale, sanificazione continua degli spazi e invito ad utilizzare frequentemente il gel per la sanificazione delle mani.

L’orario di apertura dell’Acquario, fino al 4 ottobre, sarà dalle 14 alle 18. L’ingresso sarà possibile integrando il biglietto di accesso al Parco al costo di 5 euro oppure acquistando il biglietto presso le biglietterie del SEA LIFE al costo di 10 euro. Per gli abbonati (Supereasy, Premium, VIP) e possessori di Gardaland Club l’accesso all’Acquario è gratuito. A completare l’offerta di divertimento del Parco aperti anche Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel, interamente tematizzato. Presso le due strutture, per soggiorni fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile per gli aventi diritto usufruire del "Bonus Vacanze" previsto dal Decreto Rilancio; tramite l’apposita pagina nel sito booking.gardaland.it, inserendo il codice univoco rilasciato dall’app IO, è possibile richiedere un preventivo personalizzato.