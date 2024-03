Nuova attrazione a Gardaland, svelati i primi dettagli: al centro un maestoso ed imponente lupo di oltre 16 metri

A partire da giugno, un’avventura senza precedenti trasporterà i visitatori di Gardaland Resort in un’esperienza unica nel suo genere. Secondo quanto è stato annunciato dal parco divertimenti, infatti, i coraggiosi avventurieri affronteranno «un maestoso lupo, alto oltre 16 metri, con le fauci spalancate e dovranno sconfiggere la maledizione che lo ha colpito pietrificandolo».

L'attrazione presenterà «scenografie mozzafiato, luci e suoni accuratamente progettati per adattarsi al tema dell’attrazione e la sincronizzazione con gli effetti fumo offriranno un'esperienza davvero immersiva con una storia avvincente, ricca di mistero che si svilupperà intorno all’imponente lupo». Dal parco divertimenti ricordano che «la figura del lupo, cardine della nuova attrazione, è da sempre associata a molteplici significati e simbolismi». In particolare «il lupo è guida spirituale, simbolo di forza e coraggio, connessione con la natura e simbolo di comunità e famiglia».

Da Gardaland assicurano che la nuova attrazione, per gli amanti del brivido e dell’avventura, saprà coinvolgere diverse generazioni rivolgendosi a famiglie e adulti. «Nel corso degli anni abbiamo assistito ad una crescente domanda, da parte degli amanti del divertimento e dell’avventura, di esperienze sempre più emozionanti e coinvolgenti. - ha dichiarato l’ad del parco divertimenti Sabrina de Carvalho - Per questo Gardaland si rinnova per continuare ad essere un luogo di energia positiva, dove divertimento e avventura non finiscono mai!».