Sono tornati i weekend da "paura" a Gardaland con la 20° edizione di Magic Halloween

È stata inaugurata venerdì 8 ottobre la ventesima edizione di Gardaland Magic Halloween, l'evento che vede il parco veronese vestire i suoi abiti più "spaventosi".

Diversi gli ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport arrivati a Gardaland per l'edizione 2022 di questa festa, tra i quali Gianluca Zambrotta e Omar Camporese, il divertente duo comico PanPers accompagnato dall’attrice Beatrice Arnera, il simpatico Fabrizio Fontana (Capitan ventosa), una tra le famiglie più amate di Instagram “ThePozzolisfamily”, la showgirl Justine Mattera, tutti accompagnati dalle loro famiglie. Non hanno resistito alla giornata di divertimento nemmeno le Iene Niccolò De Devitiis e Veronica Ruggeri.

Anche OTB Foundation - con il presidente Renzo Rosso e la vicepresidente Arianna Alessi - ha risposto “presente” a questo anniversario, essendo da sempre legata al Parco tramite attività benefiche.

Prima di fare il loro ingresso nel parco, gli ospiti d'onore si sono cimentati in un evergreen: uno scenografico tiro alla fune nel quale la missione era quella di rompere l’enorme zucca posta al centro liberando così i palloncini in essa contenuti. Accompagnati da Prezzemolo e circondati da creature a tema Halloween, hanno poi siglato ufficialmente l'inizio della ventesima edizione con il taglio di un’enorme torta a tema a tre strati ed infine si sono avventurati tra le varie attrazioni.

A dare il via all’evento è stato, nella serata del 7 ottobre, il primo dei 5 Venerdì da Paura che proseguiranno poi il 14, il 21, il 28 ottobre e il 4 novembre.

Tante le novità dei Venerdì da Paura: dalla Foresta Maledetta, in Area West, per l’occasione infestata dalle creature più iconiche e mostruose dei film più noti fino all’Area Hawaii, trasformata nel perfetto setting industriale in cui si aggirano zombie, vampiri e creature di ogni genere passando per piazza Mammut con Il Carrozzone degli Orrori, il nuovo show arrivato a Gardaland per presentare fenomeni da baraccone e strane illusioni. Durante queste serate, inoltre, è compito di ogni visitatore scovare i mostri che si nascondono all’ingresso di alcune attrazioni.

I Venerdì da Paura di Gardalando verranno conclusi da un Dj che si esibirà dalle 20 fino all'ora di chiusura.

Sabato e domenica saranno ancora all'insegna di Halloween, con il Welcome Show che vede protagonisti Prezzemolo e gli spaventapasseri che si esibiscono sulle note di una nuova canzone “Vent’anni da Paura”.

Numeorsi show intratterranno grandi e piccini nella varie location di Gardalan, così come non mancheranno le proposte a tema di cibo e bevande.

Dopo la visita al parco è a disposizione anche il Gardaland Sea Life Aquarium, l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine e nel quale è possibile compiere un percorso alla scoperta delle più affascinanti specie che popolano il nostro pianeta, dal vicino Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi.

Sabrina De Carvalho, Amministratore Delegato di Gardaland ha dichiarato: «La stagione 2022 si sta rivelando estremamente positiva e prosegue ora con l’inaugurazione di Gardaland Magic Halloween, uno degli eventi più importanti del Parco che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario. Sin dal primo anno della sua introduzione, Gardaland Magic Halloween ha permesso di prolungare la stagione del Resort e delle tante realtà turistiche del Lago di Garda come bar, ristoranti e hotel. La nuova strategia, partendo proprio dal successo di Gardaland Magic Halloween, è quella di aumentare sempre di più le giornate di apertura del Parco: saremo aperti, infatti, sia nei weekend di novembre che nel mese di dicembre fino all’8 gennaio con Gardaland Magic Winter».