Venerdì da Paura, novità della 20esima edizione del Gardaland Magic Halloween

Countdown iniziato per Gardaland Magic Halloween. L'evento quest’anno raggiunge la ventesima edizione e per l'occasione prolunga la sua durata. L'inaugurazione ufficiale avrà ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport e sarà sabato prossimo, 8 ottobre. Ma a dare il via all'evento sarà il primo dei cinque "Venerdì da Paura": si inizia il 7 ottobre per proseguire poi il 14, il 21, il 28 ottobre e il 4 novembre.

Gli appuntamenti continueranno poi tutti i sabati e le domeniche del mese, nel lungo weekend dal 29 ottobre all'1 novembre e l'ultimo weekend dell'evento sarà quello del 5 e 6 novembre.

Le novità dei "Venerdì da Paura" promettono di essere tra le più adrenaliniche di sempre, a partire dalla Foresta Maledetta, una rivisitazione della Foresta Incantata per l’occasione infestata dalle creature più iconiche e mostruose dei film più noti. L'Area Hawaii sarà invece trasformata nel perfetto setting industriale in cui si aggirano zombie, vampiri e creature di ogni genere. Nei pressi di Piazza Mammut sarà allestito "Il Carrozzone degli Orrori", il nuovo show arrivato a Gardaland per presentare fenomeni da baraccone e strane illusioni. E per concludere i "Venerdì da Paura" a Gardaland, un Horror Dj Set dalle 20 fino a chiusura del parco, sullo sfondo di un lugubre cimitero in Piazza Jumanji.

Il divertimento da paura continuerà anche il sabato e la domenica: a dare il via alle giornate il Welcome Show con protagonisti Prezzemolo e gli spaventapasseri che si esibiranno sulle note di una nuova canzone "Vent’anni di Paura".

Non mancheranno proposte di cibo e bevande a tema Halloween.

E durante Gardaland Magic Halloween, il parco sarà aperto dalle 17 alle 22 durante i "Venerdì da Paura", tutti i sabati dalle 10 alle 20 e le domeniche dalle 10 alle 19. Infine, il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, apertura speciale dalle 10 a mezzanotte.