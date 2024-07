Gardaland compie 49 anni e li celebra con un'edizione speciale di Monopoly

Quello che una volta era solo un piccolo parco divertimenti sulle sponde del lago di Garda, fra due giorni, il 19 luglio celebrerà il suo 49esimo anno di attività con le sue quaranta attrazioni ed una programmazione ricca di spettacoli imperdibili, circa trenta punti ristoro, un Legoland Water Park al suo interno, un Sea Life Aquarium e tre hotel a tema. Gardaland nel corso di questi anni è diventato per le famiglie italiane il principale punto di riferimento in fatto di divertimento, e oggi è riconosciuto non solo in Italia ma anche all’estero come leader nell’intrattenimento, una vera e propria destinazione turistica per famiglie e gruppi di amici.

Per celebrare i 49 anni del parco è stata pensata un’edizione speciale di Monopoly targata Gardaland Resort. Da oggi i luoghi preferiti del Parco potranno essere esplorati anche su un tabellone di gioco appositamente progettato per questa occasione! I 1.002 pezzi dell’edizione limitata Monopoly Gardaland Resort, sono acquistabili presso i punti vendita Camelot, Adventure Store e Mammut all’interno del Parco e sull’e-shop di Gardaland.

Gardaland e Monopoly

Che cos’hanno in comune Gardaland e Monopoly? Oltre ad essere due leader nell’intrattenimento per famiglie, i due brand hanno dato vita ad un’edizione speciale di Monopoly targata Gardaland Resort, per celebrare le 49 candeline del Parco Divertimenti più famoso d’Italia. Disponibile in edizione limitata presso i punti vendita Camelot, Adventure Store e Mammut all’interno del Parco al prezzo di 49.90 euro, Monopoly Gardaland Resort (adatto a bambini dagli otto anni in su) è tra le ultime versioni del gioco di contrattazione più famoso del mondo.

Gardaland Video Storico Ieri-Oggi / video ufficio stampa Gardaland

Preparatevi ad esplorare i luoghi preferiti del Parco su un tabellone di gioco appositamente progettato per questa occasione. Tra le oltre 40 attrazioni che ogni giorno offrono magia e divertimento alle migliaia di Visitatori di Gardaland, i giocatori potranno trovare dalla storica Giostra Cavalli a Doremifarm (la fattoria più divertente che ci sia), fino all’adrenalinica Shaman. Ancora, i tre hotel quattro stelle (Gardaland Hotel, Magic Hotel, Gardaland Adventure Hotel) e il Sea Life Aquarium, l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine e uno scenografico tunnel oceanico. Ad ottenere il titolo più ambito di tutti, e quello che più fa tremare i giocatori se per uno sfortunato tiro di dadi la loro pedina si ferma proprio su quella casella, è stato Raptor, che è andato a sostituire l’iconica “Parco della Vittoria”.

Ma non finisce qui: oltre al tabellone da gioco, all’interno della speciale edizione Monopoly firmata Gardaland 113 pezzi, tra cui 28 contratti; 16 imprevisti; 16 probabilità; 1 set di banconote personalizzate “Bank of Gardaland”; 32 case; 12 alberghi; 2 dadi e 6 pedine da collezione che raffigurano le simpatiche mascotte del Parco, da sempre amate dagli ospiti di ogni età. I 1.002 pezzi dell’edizione limitata Monopoly Gardaland Resort, a cui si potrà giocare da un minimo di 2 ad un massimo di 6 giocatori, saranno acquistabili anche sull’e-shop di Gardaland.