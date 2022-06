L'ad di Gardaland: «Durante il giorno attrazioni tutte aperte, ma c'è difficoltà nella ricerca di personale»

In merito alla questione relativa alla chiusura anticipata di alcune attrazioni del Parco dei divertimenti di Gardaland, l’amministratore delegato Sabrina De Carvalho precisa: «Durante l’orario diurno, tutte le attrazioni del Parco sono sempre state e continuano a restare aperte. Da oggi, con l’estensione dell’apertura del Parco fino alle 23, solo alcune attrazioni del Parco saranno temporaneamente chiuse dopo le 19 a causa delle difficoltà che Gardaland, come tutto il settore del turismo, sta riscontrando nella ricerca di personale da assumere per la stagione estiva».

Sempre l’amministratore delegato Sabrina De Carvalho ha quindi aggiunto: «Stiamo però continuando ad assumere e attivando tutti gli strumenti per integrare il personale ancora mancante. A mano a mano che si procederà con il recruiting e si raggiungerà il numero necessario di addetti, - ha concluso Sabrina De Carvalho - apriremo progressivamente le attrazioni chiuse per permettere ai nostri visitatori di godere al massimo le giornate al Parco»