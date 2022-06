Sfilano tra le vie di Gardaland alcune delle auto storiche della Mille Miglia

In attesa dell’inizio della nuova edizione della gara 1000 Miglia, prevista per il 15 giugno, 8 auto storiche 1000 Miglia sono arrivate a Gardaland, per una colorata sfilata lungo le vie del Parco.

La parata ha avuto inizio dal cuore del parco, di fronte alla nuovissima attrazione Jumanji The Adventure, dove i piloti hanno fatto un check degli ultimi dettagli prima della partenza. Le auto, tra cui una Austin-Healey del 1954 - il cui parabrezza può essere abbassato completamente per renderla più sportiva e originale, una FIAT 1100E del 1951 – acquistata in ricordo dei viaggi che il proprietario faceva con la famiglia a bordo di questo modello – e un’intramontabile Alfa 1750, hanno quindi iniziato il percorso passando davanti all’arena dei 44Gatti e attraverso l’area West dove è avvenuto il primo incontro con la mascotte Prezzemolo e i suoi amici Ti-Gey e Bambù. Prezzemolo è poi salito a bordo della spettacolare Lagonda e ha guidato l’originale sfilata fino all’area Fantasy Kingdom per i saluti finali.

Prezzemolo, in rappresentanza di Gardaland e accompagnato dalla Dixie Band, sarà presente anche martedì 14 giugno in Piazza della Vittoria all’interno del Villaggio 1000 Miglia, intrattenendo gli ospiti e avendo così occasione di assistere agli ultimi preparativi pre-partenza, tra cui la tradizionale punzonatura delle auto. Mercoledì 15 giugno, inoltre, la mascotte avrà il grande onore di essere presente sulla rampa di partenza della gara.

«È stato un onore per noi di Gardaland poter ospitare le auto della 1000 Miglia per questa simbolica sfilata - ha dichiarato Sabrina de Carvalho, Amministratore Delegato di Gardaland -. Gardaland è stato catapultato in un viaggio nel passato e ha vissuto per un momento l’emozione che solo questa importante gara sa trasmettere».

«Siamo molto felici di questa collaborazione con Gardaland - ha sottolineato Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl - portare al Parco alcune auto rappresentative della nostra corsa è per il nostro marchio un passo importante: un contesto giocoso e divertente rende queste auto, gioielli di design e tecnologia, più accessibili per il pubblico dei più piccoli e delle famiglie».

La 1000 Miglia è stata una gara di velocità tenutasi dal 1927 al 1957 con partenza e arrivo a Brescia e il cui nome deriva dalla lunghezza del percorso. Dal 1977 la corsa rivive sotto forma di gara di regolarità storica a tappe alla quale possono partecipare solo i modelli delle vetture delle quali almeno un esemplare abbia preso parte – o abbia completato – una delle edizioni della 1000 Miglia storica. Il percorso attuale Brescia-Roma-Brescia riproduce, pur con delle varianti, quello della gara originale mantenendo sempre costante il punto di partenza e arrivo in viale Venezia a Brescia.