Ad di Gardaland: «Stiamo assumendo. A luglio tutte le attrazioni aperte fino alle 23»

Sabato scorso, 18 giugno, a Gardaland è scattato l'orario estivo e quindi il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda chiude alle 23. Ma non tutte le attrazioni restano aperte fino all'orario di chiusura. A causa di una carenza di personale, alcune attrazioni si spengono alle 19. Un disagio denunciato dagli utenti e a cui l'amministratice delegata di Gardaland Resort Sabrina De Carvalho sta ponendo rimedio.

In un'intervista ad Ansa, Sabrina De Carvalho ha spiegato che sono in corso delle assunzioni per completare l'organico. In questo modo, dai primi di luglio, tutte le attrazioni di Gardaland saranno aperte fino alle 23.

«In piena stagione l'organico di Gardaland Resort supera abitualmente i 1.200 dipendenti ed attualmente ha superato i livelli dello stesso periodo del 2019 - ha dichiarato l'ad del parco divertimenti - Visto il positivo andamento della stagione, in questo momento stiamo completando l'organico del settore "attrazioni" con l'inserimento di ulteriori 30 addetti. Confidiamo così di assicurare da inizio luglio l'apertura prolungata anche di quelle attrazioni che sono al momento disponibili fino alle 19».

L'amministratrice ha inoltre chiarito che «tutti i dipendenti stagionali sono assunti con regolari contratti di lavoro a tempo determinato, nel pieno rispetto dei livelli salariali e degli altri elementi retributivi definiti dal contratto collettivo di lavoro dell'industria turistica». Una replica indiretta a chi ritiene che la carenza di personale a Gardaland sia figlia delle condizioni contrattuali e di lavoro dei dipendenti.