Va avanti il cantiere di Jumanji a Gardaland, che svela il backstage della costruzione del Gigante di Pietra

Proseguono incessanti i lavori al cantiere di Jumanji® The Adventure, la prima attrazione Jumanji al mondo basata sul popolare franchise cinematografico di Sony Pictures. Questa dark ride per amanti dell’avventura di ogni età sorgerà nel cuore di Gardaland e dalla stagione 2022 sarà a disposizione degli ospiti.

Un'avventura al buio a bordo di una jeep, attraverso la giungla di Jumanji, attende dunque i visitatori, tra pericolosi animaili ed ostaoli con la missione di salvare il mondo di Jumanji da una maledizione.

Particolarmente interessanti saranno i cinque animatronics dell’attrazione: da una scrivania che funge da porta di ingresso nel mondo di Jumanji ad un immenso ippopotamo, dallo spaventoso ragno fino ad arrivare alla mano e alla testa del temibile Gigante di Pietra.

Proprio il Gigante di Pietra sarà il più sorprendente tra i diversi animatronics posizionati lungo il percorso dell’attrazione, il quale cercherà di fermare gli ospiti costituendo il loro principale nemico: in un primo momento, tra i tuoni di una tempesta, la sua enorme testa con il mostruoso ghigno e lo sguardo infuocato emergerà da una grotta illuminata dai fulmini mentre più avanti nel percorso sarà la sua gigantesca mano a tentare di bloccare il passaggio degli avventurieri.

Le dimensioni del Gigante di Pietra sono veramente sorprendenti: la testa misura 6,45 metri di altezza (quasi quattro volte un essere umano) e 6 metri circa di larghezza, mentre la mano raggiunge i 4 metri di altezza con un palmo ampio 3 metri.

La realizzazione di questo animatronic è stata lunga e complessa: l’iniziale fase progettuale è stata gestita dal team creativo di Gardaland che è parte di Merlin Magic Making, mentre la costruzione del Gigante è avvenuta in Turchia nell’arco di due mesi nella sede dell’azienda Futuraform che realizza lavori scenografici e animatronics per parchi divertimento, cinema e catene alberghiere in tutto il mondo.

In questo momento, mentre viene ultimata la lavorazione degli altri animatronics tra cui un enorme ragno e un sorprendente ippopotamo, le due parti del Gigante di Pietra sono a bordo di un cargo che solca il Mediterraneo alla volta dell’Italia. Vista la grande mole, presso il porto di Genova li attendono tre tir-container di 6 metri pronti a trasportarli verso Gardaland dove verrà realizzata la verniciatura finale e verranno apportati gli ultimi dettagli.

Nel frattempo, nel parco, fervono i lavori nel cantiere dove sono oltre 100 gli operatori coinvolti, dipendenti delle 20 aziende specializzate nei più diversi ambiti: dalla progettazione architettonica al light design, passando per la stampa 3D, la lavorazione del metallo e le operazioni di giardinaggio.