Anche Verona accoglie la Coppa Giulietta&Romeo nel centenario dell’Automobile Club, ass. Ferrari: «Un'eccellenza»

Si rinnova il suggestivo appuntamento con la tradizionale corsa di regolarità sulle strade veronesi. È il primo di una serie di eventi nell’anno del centenario dell’Automobile Club Verona. Un percorso di quasi 200 km attraverso tutto il territorio veronese, una sfida sportiva d’altri tempi con partenza e arrivo a Bardolino, passando da piazza Erbe e il monte Baldo con oltre 60 rilevamenti cronometrati.

Venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2023 ritorna ilo fascino della Coppa Giulietta&Romeo, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche organizzato da Automobile Club Verona in collaborazione con A.C. Verona Historic ed ACI Verona Sport giunto alla sua quinta edizione. Più di cento gli iscritti e una curiosità, ovvero il fatto che, forse per la prima volta in una gara di Verona, l’equipaggio della vettura scopa sarà completamente femminile con Marta Ruberti e Vanessa Nicolis, entrambe preparatissime licenziate sportive che da sempre danno man forte ad Aci Verona Sport per le procedure amministrative pre gara.

La Coppa Giulietta&Romeo è stata presentata questa mattina in Sala Arazzi dall’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari, dal presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, dal Giudice di Gara Alberto Riva e per l’A.C. Verona Historic da Marco Pitondo e Antonio Faccin. «Questo è il primo evento di dodici previsti quest’anno. - spiega il presidente Baso - Ne vado molto orgoglioso perché, i più di cento iscritti sono un vero e proprio record rispetto alle altre manifestazioni di regolarità storica. Ringrazio gli sponsor per il loro importante sostegno, e sono certo che sarà una manifestazione fantastica visto che attraverseremo tutto il nostro territorio, passando anche in città».

«Presentiamo con orgoglio un’altra importante iniziativa dell’ACI Verona, che tra l’altro apre anche l’anno del suo Centenario – dice l’assessore Ferrari -. Il Comune la supporta nel ricordo della tradizione e nella tutela delle auto storiche, ma anche perché sappiamo quanto il territorio sia sensibile a queste iniziative. L’ACI Verona è un’eccellenza che ci teniamo stretta e con la quale collaboriamo sempre con piacere, dando massima disponibilità per delle attività che dimostrano sempre di avere un importante richiamo di pubblico e partecipazione».

Un evento dunque che si preannuncia essere ancor più speciale, dal momento che sarà il primo di una serie di imperdibili appuntamenti per celebrare il Centenario dell’Automobile Club Verona. Ne sono testimonianza i numeri da record, con 107 vetture iscritte, tra cui 9 di epoca anteguerra e tre moderne. Tutti modelli che sono stati protagonisti della storia dell’automobile o presenti in eventi del passato in Italia e nel mondo. Vetture che hanno fatto sognare e che ancor oggi affascinano appassionati e non, come una Bugatti 37A del 1927, la Fiat 508 C “Balilla”, la Lancia Aprilia o la Fiat 1100. Apripista della gara sarà il presidente di Aci Verona Adriano Baso, al volante di una rarissima Delage del 1937, mentre l’auto scopa, come detto, sarà guidata per la prima volta da un equipaggio femminile formato da Marta Ruberti e Vanessa Nicolis.

Il programma

Venerdì 3 febbraio , dalle 14.30, verranno fatte le verifiche delle vetture per controllo documenti, con i piloti che avranno la possibilità di svolgere delle prove cronometrate su un piazzale concesso dal Comune di Bardolino. Sabato 4 febbraio invece la gara entrerà nel vivo, con partenza alle 8.30 dal Lungolago Lenotti di Bardolino e rientro previsto alle 15.45. I concorrenti arriveranno verso le 9.30 nel centro storico di Verona, transitando in Piazza Erbe. Il gruppo poi ripartirà verso le colline passando per la Lessinia fermandosi in Località Paroletto di Fumane per la pausa di metà giornata.

La competizione proseguirà nel pomeriggio in direzione del basso Baldo e rientrerà quindi a Bardolino per la cerimonia d'arrivo sul Lungolago Lenotti e la cerimonia di premiazione nuovamente al TH Lazise - Hotel Parchi del Garda. Occasione interessante per gli appassionati sarà la Power Stage, una serie di rilevamenti cronometrati in batteria sul Lungolago di Bardolino che si svolgerà alle 16 circa dopo l'arrivo e fuori classifica. La manifestazione si svolgerà tutta su strade aperte al traffico e secondo il Codice della Strada e tutti i rilevamenti cronometrati saranno sorvegliati da Ufficiali di Gara. Tutte le informazioni, l’elenco iscritti, il programma, gli orari e le mappe sono disponibili sul sito: https://www.coppagiuliettaeromeo.it/.