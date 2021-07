Nuovi orari per la GAM: appuntamenti e mostre attendono i visitatori

Da sabato 3 luglio, nuovi orari di apertura al pubblico alla GAM. La galleria sarà aperta da martedì a domenica, con orario continuato dalle 11 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30). Un ulteriore step di ampliamento nella disponibilità di visita, andata via via aumentando con l’ingresso del Veneto in zona bianca.

Ad attendere il pubblico un ampio programma di appuntamenti. Tra questi, la proposta di un nuovo allestimento della collezione permanente sul tema ‘Incanto e visione: verso la modernità’, con visite guidate gratuite su prenotazione, fino al 24 settembre, ogni venerdì alle 17.30. All'interno è inoltre visibile il nuovo spazio dedicato ai donatori ‘Thanks to’, inaugurato nelle ultime settimane con la donazione, da parte di Cristina Fraccaroli Tantini, dell’opera Ponte della Vittoria visto con gli occhi del pittore veronese Albano Vitturi.

Sempre alla Gam sono visibili le mostre: Contemporaneo NON-STOP il respiro della natura; Tra Dante e Shakespeare. Il mito di Verona; La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate. Per tutte, possibilità di visite guidate gratuite su prenotazione.

Per informazioni è possibile consultare il sito della GAM al link https://gam.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=42701