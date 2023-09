Roberto Gabbiani nominato maestro del Coro di Fondazione Arena di Verona fino alla fine del 2027

Secondo quanto comunicato da Fondazione Arena, il maestro Roberto Gabbiani è stato nominato maestro del Coro di Fondazione Arena di Verona fino alla fine del 2027. «Dopo i felici esiti di pubblico e critica del primo periodo di collaborazione con i complessi artistici areniani, - spiegano dell'ente lirico - coinciso con il 100° Opera Festival 2023, rimarrà legato a Fondazione Arena per altri quattro anni comprendenti anche le stagioni liriche e sinfoniche al Teatro Filarmonico di Verona, con un ampio repertorio dal Rinascimento alla contemporaneità».

Nato a Prato, Roberto Gabbiani si è diplomato in Pianoforte e composizione presso il Conservatorio Cherubini di Firenze, città dove ha costruito un duraturo legame con il Maggio Musicale Fiorentino, prima come maestro collaboratore, quindi come maestro del coro su nomina dell’allora direttore Riccardo Muti. Nel 1990 lascia Firenze per il Teatro alla Scala di Milano, dove è rimasto fino al 2002 sempre a fianco del M° Muti, che lo inviterà anche al Teatro dell’Opera di Roma dal 2010. In queste istituzioni, oltre alle produzioni liriche con i più grandi direttori, solisti e registi degli ultimi cinquant’anni, affronta tutte le più importanti pagine sinfonico-corali del repertorio e vi affianca annualmente l’esecuzione di nuovi brani in prima assoluta, spesso su commissione.

Il prestigioso curriculum, premiato e documento anche in numerose registrazioni discografiche e video, comprende altri incarichi stabili, come quello dal 2002 al 2006 alla guida del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia su invito di Luciano Berio con una nuova programmazione dedicata alla polifonia corale, o il periodo al Regio di Torino con Gianandrea Noseda dal 2008 al 2010. Appassionato di musica corale, ricercatore e giurato in importanti concorsi nazionali e internazionali, è spesso invitato anche all’estero da numerose istituzioni quali Radio France e la città di Tokyo.

La sovrintendente Cecilia Gasdia, la cui carriera si è più volte intrecciata a quella del maestro Gabbiani tanto a Firenze quanto a Milano, ha espresso a nome di Fondazione Arena «la più profonda soddisfazione» per il nuovo percorso «intrapreso assieme con fiducia ed entusiasmo», definito dallo stesso maestro «una nuova primavera musicale» che «si apre per percorrere insieme strade di cultura, vitalità e spiritualità».