"Quale futuro per Verona", un convegno con le proposte di Veronapolis

Fedele alla sua missione di «controllare e valutare le scelte urbanistiche» del Comune di Verona, «oltre a proporre soluzioni ecocompatibili», l'osservatorio territoriale Veronapolis s'interroga sul futuro della città in un convegno organizzato per sabato prossimo, 4 maggio.

Dalle 10 alle 13, all'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Via Leoncino 6, Veronapolis organizza un evento dal titolo "Quale futuro per Verona". Ad aprire la mattinata di interventi, ci sarà la relazione del coordinatore dell'osservatorio Giorgio Massignan, il quale ricorderà il ruolo, gli obiettivi e i temi trattati da Veronapolis.

Temi come la gestione del verde cittadino, che sarà approfondito dal componente di Veronapolis Alberto Ballestriero. «Il sistema del verde deve prevedere un anello attorno alla città, di tipo a prevalenza agricolo e a cavallo dei forti asburgici distaccati - ha anticipato Massignan - E deve prevedere la realizzazione integrale dei parchi dello scalo merci, della Spianà, delle Mura e della Collina».

Mentre Guido Zanderigo esporrà le proposte per la mobilità cittadina connesse al filobus. «Sono basilari le definizioni di un progetto organico della mobilità urbana, che contenga un efficiente sistema di trasporto pubblico, lo sviluppo della cosiddetta mobilità dolce, un piano parcheggi e la pedonalizzazione del centro storico con l'introduzione delle ztl nelle aree contermini», ha spiegato Giorgio Massignan.

Durante il convegno sono previsti anche gli interventi di Stefano Dindo dell'Alleanza civica per un Grande Castelvecchio e di Enrico Marcolin del Comitato di Verona Sud. «È indispensabile e inderogabile il blocco del consumo di suolo - ha spiegato Massignan - Per questo è incomprensibile cementificare la grande zona agricola della Marangona, viste le tante aree industriali dismesse e i vari poli logistici realizzati o in fase di realizzazione a Verona e nei comuni contermini. Sarebbe necessario superare gli interessi di campanile e pianificare la logistica e le altre attività produttive su base intercomunale, con un metodo sinergico che consenta di fare sistema e permetta di utilizzare le varie zone industriali dismesse».

L'evento si concluderà con un dibattito moderato da Federica Panizzo.